Wir, die Marcher Fleischwerke, sind ein österreichisches Familienunternehmen, das bereits in dritter Generation an sieben Standorten geführt wird. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter und exportiert in 40 Länder. Jährlich werden bei Marcher rund 1 Million Schweine und 130.000 Rinder verarbeitet.

Die Marcher Fleischwerke suchen:

Trainees

als Nachwuchsführungskräfte in den Bereichen Vertrieb & Produktion

Für diese Positionen werden begeisterungsfähige und besonders engagierte Personen gesucht, welche über ein Assessment ausgewählt werden. Sollten Sie aus dem Assessment-Center als geeigneter Kandidat/in hervorgehen, durchlaufen Sie mit Ihren zukünftigen Kollegen/innen ein 3-monatiges Traineeprogramm, in dem Ihnen ein erfahrener Mitarbeiter/in als Pate zur Seite gestellt wird. So lernen Sie das gesamte Unternehmen, alle Standorte, Entscheidungsträger und Prozesse kennen. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und spannende Projekte mitzugestalten. Sie übernehmen von Anfang an viel Verantwortung und verfügen über einen großen Entscheidungsspielraum.

3 Monate Traineeprogramm in ganz Österreich (Oberwaltersdorf, Villach, Graz, Klagenfurt, Bruck a.d. Mur)2000 € brutto pro Monat während des Programms, danach höherer Bezug je nach Position

IHR PROFIL für den Bereich Vertrieb:

Bachelor oder Master Wirtschaftsuniversität oder abgeschlossene Ausbildung einer HBLA mit Schwerpunkt Landwirtschaft, abgeschlossene Fleischerlehre idealerweise mit Meisterprüfung, Lebensmitteltechnologie-Abschluss einer FH oder HTL

Berufserfahrungen (Praktika, etc.) sind von Vorteil jedoch nicht notwendig

Vernetztes Denken

Umsetzungsstärke, Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Lernfähigkeit

Starke Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen

Fremdsprachenkenntnisse (Englisch wird vorausgesetzt, für einzelne Positionen sind Französisch-, Italienisch-, Japanisch-, Spanisch-Kenntnisse von Vorteil)

IHR PROFIL für den Bereich Produktion:

Abgeschl. Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereichen ggf. Meister oder Fleisch- / Lebensmitteltechniker/-technologe oder vergleichbare Ausbildung wie Lebensmitteltechnologie, HTL oder entsprechende Ausbildung

Berufserfahrungen (Praktika, etc.) sind von Vorteil jedoch nicht notwendig

Vernetztes Denken

Umsetzungsstärke, Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Lernfähigkeit

Starke Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen

Jetzt für das Marcher Trainee-Programm bewerben!

Bewerben Sie sich bis 07.07.2017 auf www.marcher.at/karriere