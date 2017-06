TV- und Radiotipps für Donnerstag, 15. Juni

Die Vermessung der Welt, Hinterholz 8, Der Mandant, Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann, Besser geht's nicht und Im Westen nichts Neues

11.10 DISKUSSION

Spezial: Geist & Gegenwart Pfingstdialog 2017 Unter dem Titel Europe.USA.3.0 diskutierten auf Schloss Seggau prominente Kenner der politischen und wirtschaftlichen transatlantischen Beziehungen: darunter John L. Allen Jr., Franz Stefan Gady, Alfred Gusenbauer, Daniel S. Hamilton, Eva Nowotny, Marc R. Pacheco, Wolfgang Petritsch, Erhard Busek, Michael G. Plummer. Bis 11.40, ORF 3

17.40 NEUGIERDE

Die Vermessung der Welt (D/Ö 2012, Detlev Buck) Naturforscher Alexander von Humboldt zieht Anfang des 19. Jahrhunderts aus, die Welt zu vermessen, der Mathematiker Carl Friedrich Gauß zieht es vor, zu Hause zu bleiben und sie zu berechnen. Die Verfilmung des Romans von Daniel Kehlmann kann erzählerisch nicht ganz mit ihrer Vorlage mithalten, besticht aber immerhin mit kraftvollen Bildern. Bis 19.30, 3sat

vipmagazin

19.52 REPORTAGE

Feierabend: Lieder auf der Flucht Gerald Wirth ist Dirigent, Komponist und künstlerischer Leiter der Wiener Sängerknaben. Mehrmals im Jahr nimmt er sich Zeit, um auch in Flüchtlingscamps jungen Menschen Musik nahezubringen. Bis 20.05, ORF 3

19.45 REPORTAGE

Re: Das Dorf und der Hühnerkönig Eine Rentnerin mobilisiert die Bewohner des ukrainischen Dörfchens Oljanica, um gegen Hühnermastanlagen zu protestieren. Nitratverunreinigtes Grundwasser, Misthaufen mit Überresten toter Hühner am Ortsrand und Ammoniakgestank sind nur einige der Belastungen. Während gegen Wortführer des Widerstandes brutal vorgegangen wird, sammeln sich immer mehr Menschen zum Protest. Bis 20.15, Arte

20.15 ÖSTERREICH-KLASSIKER

Hinterholz 8 (Ö 1998, Harald Sicheritz) Herbert (Roland Düringer) und Margit Kracal (Nina Proll) träumen vom Haus auf dem Land. Doch als sie ihre kompletten Ersparnisse zusammenlegen und das alte Häuschen Hinterholz 8 kaufen, ist das der Beginn eines Desasters. Roland Düringers Kabarettfilm ist noch heute ein Klassiker des österreichischen Humors. Bis 21.55, ORF 3

22.05 GERICHTSTHRILLER

Der Mandant (The Lincoln Lawyer, USA 2011, Brad Furman) Der skrupellose Anwalt Mickey Haller (Matthew McConaughey) bringt jeden seiner Klienten frei. Als er an der Schuldlosigkeit eines jungen Playboys, der wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes angeklagt ist, zweifelt, geht es plötzlich um Leben und Tod. Spannendes und dichtes Gerichtsdrama, das mehr Wert auf eine gute Story statt auf Action legt und hochkarätiger besetzt ist. Bis 23.55, ORF 1

screenjunkies news

22.15 SATIRE

Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann Mit einem Augenzwinkern betrachtet Moderator Jan Böhmermann das aktuelle Zeitgeschehen, Boulevard, Pop- und Netzkultur. Heute Abend zu Gast ist der deutsche Schauspieler, Komiker, Musiker und Komponist Olli Dittrich. Bis 22.55, ZDF neo

22.45 MAGAZIN

Besser geht's nicht (As Good as It Gets, USA 1997, James L. Brooks) Eine der erfreulichsten Komödien der späten 1990er-Jahre mit dem großartigen Jack Nicholson und Helen Hunt: die Wandlung eines mit Zwangsneurosen behafteten Menschenfeindes zum sozial verträglichen Mitmenschen. Bis 0.55, BR

0.55 ANTIKRIEGSDRAMA

Im Westen nichts Neues (All Quiet on the Western Front, USA 1979, Delbert Mann) Das Remake des Antikriegsromans von Erich Maria Remarque von Delbert Mann 1979 drückt die Sinnlosigkeit des Krieges auf eine besonders greifbare und einprägsame Art aus. Bis 2.55, ORF 2