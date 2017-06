Claudio Ranieri neuer Trainer des FC Nantes

Italiener wurde 2016 mit Leicester sensationell englischer Meister

Nantes – Claudio Ranieri ist neuer Trainer beim französischen Fußballverein FC Nantes. Der 65-jährige Italiener und der Ligue-1-Club hatten sich bereits am Sonntag auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Endgültig finalisiert werden konnte der Wechsel jedoch erst am Dienstag, da französische Vereine für Trainer über 65 eine Ausnahmegenehmigung der Liga benötigen.

Ranieri wurde in der Saison 2015/16 mit Leicester sensationell englischer Meister. In der folgenden Saison wurde er jedoch nach schlechten Ergebnissen in der Liga im Februar 2017 entlassen. Nantes ist Ranieris zweite Trainerstation in Frankreich. Von 2012 bis 2014 betreute er bereits den AS Monaco. (APA, 13.6.2017)