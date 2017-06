S.P.A.S.S. mit LENA

Durch LEbendige und NAchhaltige Lehrmethoden macht lebenslanges Lernen mehr Freude

Entrepreneure brauchen Intrapreneure

Intrapreneure sind jene unternehmerisch denkenden Mitarbeiter, die Dinge aus eigener Initiative vorantreiben, immer auf dem neuesten Stand sind und ihr Wissen auch in Können umsetzen. Unternehmer, also Entrepreneure, die erfolgreich die Potenziale ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen, haben diese in ihren Lernbestrebungen zu bestärken, ihre Leistungsbereitschaft wertzuschätzen und eigenverantwortliches Denken, Handeln und Lernen zu unterstützen. So sichern sie nachhaltig ihre Wettbewerbsfähigkeit. Qualifizierte Fachkräfte steigern die Produktivität, sind in der Lage neue Technologien einzusetzen und treiben wettbewerbsrelevante Innovationen aktiv voran. Das Ziel, Intrapreneurship bei den WIFI-Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern zu verankern, zieht sich durch die gesamte WIFI-Produktpalette.

Trainer/innen sind Lernbegleiter/innen

Unseren WIFI-Trainerinnen und -Trainern kommt eine Schlüsselrolle zu. Sie sind es, die mit ihrer professionellen Erfahrung das neue Lernen mitgestalten und mit Leben erfüllen. Ihre Rolle entwickelt sich weiter zum Lernbegleiter, der den Lernenden mit Wertschätzung gegenübertritt und eine motivierende Lernumgebung schafft.

Das WIFI-Lernmodell LENA gibt den bereits vorhandenen Lehrmethoden einen neuen didaktischen Rahmen: Die S.P.A.S.S. Kriterien. Wir wissen aus der Lern- und Hirnforschung, dass Lernen dann besonders erfolgreich ist – wir uns also mehr merken und es besser anwenden können – wenn wir mit S.P.A.S.S. gelernt haben. Für uns am WIFI bedeutet das, Aufgaben und Problemstellungen Selbstgesteuert, Produktiv, Aktiviert, Situativ und Sozial zu lösen.

Vom Wissen zum Können

Wer beim Lernen Erfahrungspraxis sammelt, lernt leichter, merkt sich Dinge nachhaltiger und kann Wissen sofort in Können umsetzen. Wissen alleine reicht heute nicht mehr aus. Zusätzlich stärken Lernende ihre Problemlösungskompetenz, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sowie die Übernahme von Verantwortung für die eigene Entwicklung.

LENA in der Praxis

In der jüngsten Ausgabe des LENA-Magazins erfahren die Leserinnen und Leser anhand vieler anschaulicher Beispiele, wie LENA in der Praxis gelebt wird und wie sehr WIFI-Kursteilnehmende davon profitieren.