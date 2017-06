Norwegen hat jetzt die steilste Seilbahn der Welt

Der "Loen Skylift" in Norwegen beeindruckt mit seinem grandiosen Gebirgs- und Fjordpanorama

Mit dem "Loen Skylift" hat die steilste Seilbahn der Welt in Fjordnorwegen ihren Betrieb aufgenommen: In nur fünf bis sieben Minuten Fahrzeit bringt die Seilbahn die Fahrgäste vom Ufer des Nordfjords auf 1.000 Höhenmeter. Auf dem Gipfel des Bergs Hoven warten 70 Kilometer markierte Wanderrouten, ein Bergrestaurant und eine grandiose Aussicht über Berge, Fjorde und Seen. So liegt beispielsweise der größte Gletscher Kontinentaleuropas – der Jostedalsbre – nur wenige Kilometer entfernt.

Die neue Seilbahn pendelt ohne feste Abfahrtszeiten. Die früheste Abfahrt ist um 9 Uhr morgens, die letzte Rückfahrt während der hellen Sommermonate erst um 23 Uhr. In jeder der beiden Gondeln ist Platz für 40 bis 45 Personen. (red, 19.6.2017)