EBEL-MVP verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim Meister

Wien – Vienna Capitals können auch in der kommenden Saison auf Riley Holzapfel bauen. Der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison der Erste Bank Eishockey Liga verlängerte trotz einiger anderer Angebote seinen auslaufenden Vertrag beim Meister. "Ich habe mit den Caps noch einiges vor", sagte der 28-jährige Kanadier, der 2016/17 auf 34 Tore und 42 Assists kam, am Dienstag in einer Mitteilung. (APA; 13.6.2017)