Längstdienender Bürgermeister kommt aus Salzburg

Peter Nindl ist seit 38 Jahren Bürgermeister von Neukirchen am Großvenediger

Wien – Der Österreichische Gemeindebund hat ein Ranking der längstdienenden Bürgermeister veröffentlicht. Mit 38 Jahren am längsten im Amt ist demnach Peter Nindl (ÖVP), Bürgermeister der Salzburger Gemeinde Neukirchen am Großvenediger. Nindls Antrieb in all den Jahren: das Umsetzen neuer Projekte. "Ich wollte nicht nur darüber reden, sondern auch etwas umsetzen."

An zweiter Stelle liegt mit 37 Dienstjahren Georg Bantel aus der Vorarlberger Gemeinde Möggers. Platz drei belegt mit 33 Dienstjahren Johann Griefing (SPÖ) aus Schwarzenbach in Niederösterreich. Die derzeit am längsten dienende Bürgermeisterin stammt ebenfalls aus Niederösterreich: Lisbeth Kern (SPÖ) führt seit 21 Jahren die Gemeinde Petzenkirchen.

"Kontinuität auf lokaler Ebene"

"Gerade in Zeiten, in denen die Halbwertszeiten von Bundespolitikern immer geringer werden, ist das auch ein Beleg dafür, dass die Menschen die Kontinuität auf der kommunalen Ebene zu schätzen wissen", erklärte Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. "Als Bürgermeister ist man jeden Tag sehr unmittelbar mit den Bedürfnissen der eigenen Bevölkerung konfrontiert. Das schafft wahrscheinlich eine andere Basis und ein anderes Vertrauensverhältnis als auf anderen Ebenen", so Riedl. Der Gemeindebundpräsident liegt mit 27 Dienstjahren als Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Grafenwörth selbst in den Top Ten. (APA, 13.6.2017)