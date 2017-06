Daniel Luxbacher von Altach nach St. Pölten

25-jähriger Offensivspieler für zwei Jahre an die Traisen

St. Pölten/Altach – Der SKN St. Pölten hat den zuletzt bei Altach spielenden Daniel Luxbacher verpflichtet. Der 25-jährige Offensivspieler unterzeichnete am Dienstag einen Zweijahresvertrag und wird bereits beim Trainingsstart am Mittwoch dabei sein. Luxbacher kam vergangene Saison bei Altach 26-mal in der Bundesliga zum Einsatz, sein Vertrag lief im Sommer aus.

"Daniel hat bereits bewiesen, dass er die Qualität für diese Liga besitzt. Er ist technisch sehr versiert und kann dank seines guten Spielverständnisses immer wieder für kreative Lösungen im Offensivspiel sorgen", sagte St. Pöltens Sportdirektor Markus Schupp. Der 18-jährige Innenverteidiger Ahmet Muhamedbegovic, der am 17. Dezember 2016 seinen bisher einzigen Bundesliga-Einsatz hatte, wurde indes mit einem Profivertrag ausgestattet. (APA, 13.6.2017)