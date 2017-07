Ein Silberstreifen am Veranlagungshorizont

Klassisches Sparen gehört für Sie zum alten Eisen? Erfahren Sie hier, wie Sie mit dem Oldie "Forever-Young" von Bob Dylan Ihre Geldanlage zum sprudelnden Jungbrunnen machen können.

Megatrend Silver Society

Die Lebenserwartung steigt im Schnitt weltweit – die "Oldies" werden immer mehr und die Alterung unserer Gesellschaft wird weitgehend als negativ betrachtet: Vergreisung, Überalterung sind die Schlagwörter, die durch die Medien geistern. Doch der Megatrend Silver Society hat viel umwälzendes Potenzial, denn er verändert die Systeme und Infrastrukturen so grundlegend wie nachhaltig.

Parallel dazu prägen sich neue Lebensstile im Alter aus, die das Altersbild neu formen. Während sich die statistische Lebensspanne ausdehnt, sinkt das subjektiv empfundene Alter. Für Forever Youngsters ist das Erreichen des Rentenalters keinesfalls der Beginn des Ruhestandes. "May your hands always be busy, may your feet always be swift" wünscht Bob Dylan in seinem Song und das könnte auch das Lebensmotto sein: Es ist der Start in die beste Zeit des Lebens – voller Neugier stürzen sie sich in neue Aktivitäten und verwirklichen lang gehegte Wünsche. Bei alldem achten sie extrem auf ihre Gesundheit.



grafik: bawag p.s.k.

Neue Bedürfnisse – neue Chancen

Dieser neue Altersboom schafft natürlich auch neue Bedürfnisse. In den kommenden Jahren steigen z.B. die Ausgaben für Prävention und Gesundheitsprodukte deutlich. Die Kombination aus immer älter werdender Bevölkerung und veränderten Bedürfnissen eröffnet den Weg für neue Investitionen und Chancen.

Die BAWAG P.S.K. bietet zur Ergänzung eines breit gestreuten Portfolios neben Anleihen, Aktien und Immobilien jetzt die Möglichkeit, über eine Wertpapier-Veranlagung in europäische Unternehmen zu investieren, die genau diesen Bedürfnissen Rechnung tragen. Pfeifen Sie auf niedrige Sparzinsen und informieren Sie sich in Ihrer nächsten BAWAG P.S.K. Filiale – ruhig auch mit einem Lied auf den Lippen. Forever young...