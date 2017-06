Schnellboot on Demand: Uber startet "Uber Boat" in Kroatien

Ab dem 26. Juni können Touristen und Einheimische per Knopfdruck in der Uber-App eine Fahrt mit einem Schnellboot bestellen

Uber startet am 26. Juni einen neuen On-Demand-Service in Kroatien. Es sie dies der erste Service seiner Art, der den gesamten Sommer per Uber-App verfügbar sein wird, verkündetet das Unternehmen. Das Angebot soll die bisherigen Mobilitätsoptionen zu Land um eine weitere zu Wasser und richtet sich vor allem an Touristen, aber auch an Einheimische.

Zum Start von Uber Boat werden zwei unterschiedliche Optionen angeboten. Bei der ersten Option können Nutzer on Demand eine Fahrt von Split oder Divulje (Splitter Flughafen) nach Hvar und entgegengesetzt bestellen, das Ganze zu einem Festpreis von 352 Euro. Darüber hinaus können sich Uber-Nutzer auch für ein größeres XL-Boot für bis zu zwölf Personen entscheiden – zu einem Festpreis von 440 Euro.

Bootstaxis für jedermann

Bei der zweiten Option haben Reisende die Möglichkeit, eine ganz- oder halbtägige Bootsreise zu den nahegelegenen Inseln zu erleben. Die Fahrten gehen von Split, Hvar und Dubrovnik aus. Die Preise für die sogenannte "Adventure-Option" sind dabei abhängig von der Entfernung und der Dauer der Bootreise. Ein ganzer Tag startet bei 980 Euro.

Die Reisenden bestimmen dabei ihre Reiseroute selbst. Das Uber Boat steht ihnen dabei den ganzen Tag zur Verfügung. – ob sie die berühmte Blaue Grotte besuchen, im Meer schwimmen oder von Insel zu Insel hoppen möchten. Bei dieser Variante endet die Bootsfahrt dort, wo sie zu Anfang des Tages gestartet hat. (red, 13.6.2017)