ORF und ZDF gehen leer aus: Champions League ab 2018 nur im Pay-TV

Sky sichert sich die Übertragungsrechte für alle Verbreitungswege. Mit von der Partie ist auch der Streamingdienst DAZN

Die Fußball-Champions-League wird ab der Saison 2018/19 bis 2020/21 exklusiv im Pay-TV bei Sky und DAZN zu sehen sein. Das gab Sky am Dienstag bekannt. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Königsklasse, dass alle Spiele in Deutschland und Österreich exklusiv im Pay-TV oder als Streamingangebot ausgestrahlt werden.

ORF-Sportchef Hans-Peter Trost hatte sich zuletzt pessimistisch gezeigt, dass der ORF mit seinem Angebot eine Chance hat. "Die Königsklasse werden wir wahrscheinlich nicht mehr haben", sagte er. Der öffentliche-rechtliche Sender verliert damit ein Quotenzugpferd: Das Finale zwischen Real Madrid und Juventus Turin sahen sich im Schnitt 702.000 Zuseher an, was einem Marktanteil von 32 Prozent entspricht.

Bislang besaß Sky bereits die Pay-TV-Rechte, allerdings wurden auch in ZDF und ORF Spiele ausgestrahlt. Die Abwanderung der Champions League ins Pay-TV hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Noch nicht vergeben ist das Rechtepaket für die Europa League. Der ORF hat kein Angebot gelegt, heißt es auf STANDARD-Anfrage. In Österreich überträgt derzeit Puls 4 ein Match pro Spieltag.

ZDF-Intendant: Schlechte Nachricht für Fußballfans

"Wir hätten unseren Zuschauern gerne auch über 2018 hinaus die Livespiele der Champions League gezeigt. Deshalb hat das ZDF ein sehr gutes Angebot abgegeben. Als beitragsfinanzierter Sender gab es dafür allerdings eine klar definierte Obergrenze", sagt ZDF-Intendant Bellut in einer ersten Reaktion, "wir sind auch ohne die Rechte wettbewerbsstark und haben Alternativen. Anstelle der Übertragungen können wir künftig in andere hochwertige Programmangebote investieren". Für die Fußballfans sei die Verlagerung der Champions League in das Pay TV "eine schlechte Nachricht. Europäischer Spitzen-Fußball wird zu einem exklusiven Angebot für deutlich weniger Zuschauer als bisher."

DAZN als Sublizenznehmer

Sky wird die Übertragungen der Champions League weiterhin über Satellit, Kabel, IPTV und Web/Mobile (Sky Go und Sky Ticket) anbieten. Die Perform Group wird als Sublizenznehmer ihre Spiele über ihren Streamingdienst DAZN verbreiten. In welchem Umfang das passiert, ist noch nicht klar.

"Wir sind mit dem Ausgang der Rechteausschreibung sehr zufrieden. Sky ist und bleibt damit auch in den kommenden vier Jahren die Heimat der Uefa Champions League in Deutschland und Österreich", sagte Carsten Schmidt, der Vorsitzende der Sky-Geschäftsführung.

James Rushton, Mitglied der Geschäftsführung der Perform Group und Chief Executive Officer von DAZN: "Wir sind extrem stolz, die Uefa Champions League ab der Saison 2018/2019 auf DAZN anbieten zu können. Dieses Recht ergänzt unser Live-Angebot an europäischem Spitzenfußball perfekt." (sid, red, 13.6.2017)