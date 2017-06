Probleme in Polen: Raiffeisen verschiebt Börsengang

Raiffeisen Bank International und polnische Aufsicht einigen sich, dass die 15 Prozent der Polbank nicht bis Ende Juni platziert sein müssen. Der Verlust wäre zu hoch

Wien – Die Raiffeisen Bank International (RBI) wird den Börsengang ihrer polnischen Tochter Polbak nun doch verschieben. Das hat DER STANDARD aus Eigentümerkreisen erfahren. Die RBI hatte mit der polnischen Aufsichtsbehörde KNF eigentlich vereinbart, bis zum 30. Juni 15 Prozent der Polbank an die Warschauer Börse zu bringen; zuletzt wurden die Vorbereitungen dafür aber eingestellt. Nun dürfte man sich mit der Aufsicht geeinigt haben. Ein Sprecher der Bank sagt dazu nur, man sei "in Gesprächen mit der polnischen Aufsicht".

Abgeblasen wird das Vorhaben, weil die Nachfrage nach Papieren der Polbank zu gering ist; der erzielbare Preis läge dem Vernehmen nach weit unter dem Buchwert. In den Verträgen mit den Polen soll aber festgeschrieben sein, dass die RBI die Tochter nicht an die Börse bringen muss, wenn daraus ein größerer Verlust entstünde – und genau das wäre bei einer Platzierung zum jetzigen Zeitpunkt der Fall, wie aus dem Geldhaus verlautet. Das Problem: Die Polbank wird gerade restrukturiert, es läuft ein hartes Sparprogramm, und die Bank hat einen schweren Rucksack aufgeschnürt: Schweizer-Franken-Kredite im Volumen von rund 2,8 Milliarden Euro.

Verhandlungen bis zuletzt

Die Verhandlungen mit dem Regulator in Warschau liefen bis zuletzt; am 7. Juni hatte die Behörde noch gemeint, die Österreicher müssten ihre Tochter jedenfalls bis Ende Juni an die Börse bringen.

Die Geschichte dahinter: Die Österreicher haben die Polbank 2012 gekauft und mit ihrer bereits seit 1991 bestehenden Tochter fusioniert. Damals verpflichteten sich die Österreicher gegenüber der polnischen Aufsicht, mit der man sich viele Matches lieferte, mindestens 15 Prozent der neuen Bank an die Börse zu bringen (IPO), und zwar bis Ende Juni 2016.

Allerdings entschloss sich die RBI dann, das Institut lieber zu verkaufen, im Vorjahr waren Käufer gefunden. Bei der Aufnahme der Gespräche mit dem Interessenten, der staatlich kontrollierten Alior Bank, entband die Aufsicht die RBI von ihrer Pflicht zum IPO – vorausgesetzt, der Deal wäre bis Ende November 2016 in trockenen Tüchern. Ende November legte die Aufsicht noch ein paar Tage drauf – dann war aber Schluss.

Verkauf war geplatzt

Der Verkauf an Alior platze allerdings in allerletzter Minute – was der polnische Finanzminister mit "unterschiedlichen Preisvorstellungen" erklärte. In Wien sorgte das für große Verärgerung: "Wir haben die Polen oft gefragt, ob sie sich mit dem Kauf nicht überheben, das wurde immer verneint", erzählte der damalige RBI-Chef Karl Sevelda zu Weihnachten 2016.

Die Folge: Die RBI kündigte an, ihr Engagement in Polen massiv zu reduzieren. Filialen werden geschlossen, von den rund 4.200 Jobs sollen bis zu 920 gestrichen werden. Und: Die Verpflichtung zum Börsengang lebte wieder auf, mit dem neuen Termin 30. Juni 2017. Der ist nun also wieder vom Tisch – die Bedingungen dafür sind derzeit noch nicht bekannt.

Kein guter Stern

Schon der 2011 eingefädelte Kauf der Polbank (die RBI war schon seit 1991 in Polen aktiv und fusionierte ihre dortige Einheit mit der Polbank zum zehntgrößten Institut des Landes) war nicht gerade unter dem besten Stern gestanden. Die damals noch von Herbert Stepic geführte RBI hatte 2011 noch staatliches Partizipationskapital in den Büchern gehabt. Dass sie unter diesen Umständen einkaufen ging, hatte die österreichische Aufsicht enerviert. Untersagt wurde der Deal aber nicht. (Renate Graber, 13.6.2017)