Iran als drittes Team bei Fußball-WM 2018

Teheran – Der Iran hat sich als dritte Mannschaft nach Gastgeber Russland und Rekordweltmeister Brasilien für die Fußball-WM 2018 qualifiziert. Das iranische Nationalteam gewann am Montag in Teheran gegen Usbekistan 2:0 (1:0), Sardar Azmoun (23.) und Mehdi Taremi (88.) erzielten die Tore. Damit ist der Iran nicht mehr von den ersten beiden Plätzen der Gruppe A in der Asien-Qualifikation zu verdrängen.

Die Iraner liegen nach acht Runden mit sechs Siegen und zwei Remis unangefochten an der Spitze. Die Mannschaft des portugiesischen Teamchefs Carlos Queiroz ließ in allen acht Begegnungen keinen Gegentreffer zu. Es ist die fünfte WM-Teilnahme des Iran, bei den bisherigen Anläufen (1978, 1998, 2006 und 2014) war jeweils nach der Gruppenphase Endstation.

"Ich bin glücklich und stolz auf meine Mannschaft wegen der souveränen Qualifikation", sagte Queiroz nach dem Spiel. "Iran hat fußballerisch ein enormes Potenzial und braucht nur jemanden, der auf den richtigen Knopf druckt", meinte der Portugiese nicht ohne Eigenlob. Queiroz ist im Iran nicht unumstritten. Besonders bei Fans, die schönen Fußball sehen wollen und nicht dessen defensive Spielweise. (APA, 13.6.2017)