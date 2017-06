Schüsse bei München: Polizistin lebensgefährlich verletzt

Auch Unbeteiligte wurden bei dem Vorfall in der S-Bahn-Station Unterföhring im Norden von München verletzt – Mutmaßlicher Täter festgenommen

Unterföhring/Wien – Bei einem Polizeieinsatz am S-Bahnhof Unterföhring kam es laut Münchner Polizei am Dienstag zu Schusswaffengebrauch. Mehrere Menschen seien durch Schüsse verletzt worden. Eine Polizeibeamtin schwebt in Lebensgefahr. Die 26-Jährige wurde am Kopf getroffen. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, er wurde ebenfalls verletzt. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Es gebe keine Hinweise auf weitere Täter.



S-Bahnhof #Unterföhring - Mehrere Personen durch Schüsse verletzt. Polizeibeamtin schwer verletzt. Eine Person wurde festgenommen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 13, 2017

Der Täter ist nach Polizeiangaben ein 37 Jahre alter Deutscher. Der Mann stamme aus dem Raum München, sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins am Dienstag. Über etwaige Vorstrafen oder eine kriminelle Vergangenheit war zunächst ebenso wenig bekannt wie über die Hintergründe der Tat oder ein mögliches Motiv.

Eine Streife sei am Dienstagmorgen wegen eines Streits zum Bahnhof gerufen worden, sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Einer der Beteiligten versuchte demnach, den Polizisten ins Gleisbett zu schubsen. Das konnte der Beamte zwar verhindern, jedoch gelangte der Täter nach ersten Erkenntnissen dabei an die Waffe des Mannes – und schoss damit dessen Kollegin in den Kopf. Auch der Schütze wurde getroffen. Wer auf ihn geschossen hatte, war zunächst unklar.

Die Situation Bahnhof war durch Polizeikräfte gesichert worden, der Bereich um den Bahnhof in der nördlich von München gelegenen Gemeinde in Deutschland war abgesperrt worden. An dem Einsatz waren Bundespolizei sowie Landespolizei beteiligt. Die Schüsse seien im Bereich des Bahnsteigs gefallen. Hubschrauber und Spezialeinsatzkommandos waren vor Ort.

Bei Polizeieinsatz S-Bahnhof #Unterföhring kam es zu Schusswaffengebrauch. Mind. eine Person verletzt. Weitere Informationen folgen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 13, 2017

Über den Bahnhof Unterföhring fährt die S-Bahn-Linie 8, eine der beiden Möglichkeiten mit der Bahn zum Münchner Flughafen zu kommen. Die Strecke war zunächst auf unbestimmte Zeit gesperrt. Fluggäste auf dem Weg zum Airport oder in die Stadt mussten auf die S1 ausweichen, die in einem anderen Bogen im Nordwesten Innenstadt und Flughafen verbindet. (red, APA, 13.6.2017)