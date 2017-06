Staatspreis Marketing geht an Frauscher Boote

Das Projekt "Markteinführung der Frauscher 1414 Demon" setzte sich gegen 90 Mitbewerber durch

Wien – Das Wirtschaftsministerium hat am Montagabend den Staatspreis Marketing 2017 an die Frauscher Bootswerft GmbH & Co KG übergeben. Deren Projekt "Markteinführung der Frauscher 1414 Demon" konnte sich gegen 90 Mitbewerber durchsetzen.

Die Begründung der Jury: "Mit der Einführung des Modells Daemon 1414 als Flaggschiff des Unternehmens bietet Frauscher das perfekte Boot für das Meer an. Das leistungsstarke Motorboot besticht durch sein markant sportliches Design, herausragendes Platzangebot und die hohe Qualität "Made in Austria". Damit wurde die globale Positionierung Frauschers entscheidend verbessert."

Nominierungen zum Staatspreis

Neben dem Staatspreisträger, der in der Kategorie Produktion eingereicht hat, wurden folgende Sieger in vier anderen Kategorien als "nominiert für den Staatspreis Marketing 2017" ausgezeichnet:

Kategorie Public Services und Non Profit-Organisationen: "TafelBox – Lebensmittel retten und Gutes tun" (Wiener Tafel – der Verein für Sozialen Transfer / Gabler, Werbung, Film GmbH)

"TafelBox – Lebensmittel retten und Gutes tun" (Wiener Tafel – der Verein für Sozialen Transfer / Gabler, Werbung, Film GmbH) Kategorie Kleinunternehmen: "Slow Food Travel Alpe Adria Kärnten – Reisen zu den Wurzeln des guten Geschmacks" (ARGE Betriebskooperation Slow Food Travel Alpe Adria Kärnten und Alpines Wandermanagement GmbH)

"Slow Food Travel Alpe Adria Kärnten – Reisen zu den Wurzeln des guten Geschmacks" (ARGE Betriebskooperation Slow Food Travel Alpe Adria Kärnten und Alpines Wandermanagement GmbH) Kategorie Private Services: "ÖBB Nightjet – Über Nacht die schönsten Städte Europas entdecken" (ÖBB-Personenverkehr AG / ÖBB-Werbung GmbH)

"ÖBB Nightjet – Über Nacht die schönsten Städte Europas entdecken" (ÖBB-Personenverkehr AG / ÖBB-Werbung GmbH) Kategorie Handel: "Projekt Pink" (Porsche Austria GmbH & Co OG)

Sonderpreise

Der Sonderpreis Dialogmarketing ging an das in der Staatspreiskategorie Public Services und Non Profit Organisationen nominierte Projekt "TafelBox – Lebensmittel retten und Gutes tun" (Wiener Tafel – der Verein für Sozialen Transfer). Den Sonderpreis bei Start-up-Marketing holte "Tierischer-Urlaub.com – Das Portal für Urlaub mit Hund" . Bei Event-Marketing ging der Sonderpreis an Laendyard Rush – ein Festival mit Schatzsuche zur Bewerbung eines neuen Stadtteils". (red, 13.6.2017)