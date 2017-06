"Monster Hunter World" angekündigt: Bislang größte Bestienjagd

Neuer Teil der Serie verbindet in offener Spielwelt erstmals westliche und japanische Spieler

Capcom hat ihm Rahmen der Branchenmesse E3 einen neuen Teil der populären Action-Rollenspielserie "Monster Hunter" vorgestellt. "Monster Hunter: World" führt Spieler "in ein lebendiges, atmendes Ökosystem, in dem sie in der Rolle von Jägern in weitläufigem, sich ständig veränderndem Terrain grausame Kreaturen suchen und diese in aufregenden Kämpfen zur Strecke bringen", heißt es in der Beschreibung der Entwickler.

Anfang 2018 soll das Spiel für PS4 und XBO erscheinen und zu einem späteren Zeitpunkt auch für PC.

bild: monster hunter world

Drop-In-Multiplayer

Eine der zentralen Neuerungen neben des sichtlich weiterentwickelten technischen Gerüsts: Spieler ziehen allein oder zusammen mit drei weiteren Jägern in ihre Abenteuer. Dabei kommt ein Drop-In-Multiplayer-System zum Tragen, das kooperatives Spielen über Regionsgrenzen hinweg zwischen Japan und dem Westen ermöglicht und so erstmals die Community vereint. Dementsprechend werde "Monster Hunter: World" auch das erste Spiel der Serie, das weltweit zeitgleich erscheint.

monster hunter

Loot und Crafting

Beibehalten wird das Aufstiegs- und Crafting-Systems der Serie. Fähigkeiten können laufend verbessert werden und die Beute von besiegten Monstern dazu, die Ausrüstung zu erweitern.

Capcom verspricht eine offen erkundbare Spielwelt mit dynamischem Ökosystem inklusive Tierwelt und Tag-Nacht-Wechsel. Um sich bei der Jagd strategische Vorteile verschaffen zu können, sollen Landschaft und Bewohner der Welt in den Schlachtplan einbezogen werden können. (zw, 13.6.2017)