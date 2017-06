Moto E4 (Plus): Motorola zeigt günstige neue Smartphones

Die zwei Geräte sollen Ende Juni erscheinen und sind für 159 Euro respektive 199 Euro erhältlich

Motorola hat am Montag zwei neue günstige Smartphones vorgestellt. Es handelt sich dabei um das Moto E4 und das Moto E4 Plus, bei denen Motorola mit einem "attraktiven Preis-Leistungsverhältnis" punkten will. In der Basisvariante gibt es einen 5 Zoll HD-Bildschirm, sowie einen Quadcore-Prozessor und 4G LTE. Außerdem verfügt das Moto E4 über eine 8 MP Kamera und eine 5 MP Selfie-Kamera.

Starker Akku



Das E4 Plus wächst auf 5,5 Zoll Bildschirmgröße heran, außerdem verfügt es mit einem Akku von 5.000 mAh über einen mehr als 1,5 Mal so leistungsfähigen Akku wie das E4 (2.800 mAh). Die Selfiekamera bleibt gleich, die reguläre Kamera erhält 5 MP mehr. Die Geräte sind mit 16 GB internem Speicher für 159 Euro (Moto E4) beziehungsweise 199 Euro (Moto E4 Plus) erhältlich. Verkaufsstart ist Ende Juni. (red, 12.6.2017)