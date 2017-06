Fünf Neue für Austria Lustenau

Mit Innenverteidiger Kobleder und Mittelfeldspieler Djuric kommen zwei Kicker von direkten Konkurrenten

Lustenau – Austria Lustenau hat für die kommende Saison in der Fußball-Erste-Liga fünf neue Spieler verpflichtet. Das gab der Klub, der am Montag mit der Vorbereitung startete, in einer Aussendung bekannt. Mit Innenverteidiger Christoph Kobleder (27 Jahre/Wacker Innsbruck) und Mittelfeldspieler Sandro Djuric (23/Wiener Neustadt) kommen zwei Kicker von direkten Ligakonkurrenten.

Außerdem holten die Vorarlberger Außenverteidiger Michael Lang (18) von Regionalligist SV Allerheiligen, den serbischen Verteidiger Bojan Avramovic (19) vom SCR Altach und den deutschen Flügelspieler Pius Dorn (20) von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. (APA, 12.6.2017)