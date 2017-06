Ausgeschrieben war die technische Plattform für DAB+

Wien – Am Montag endete die Ausschreibungsfrist für Digitalradio DAB+ österreichweit – in Wien gibt es seit drei Jahren einen Testbetrieb. Ausgeschrieben war die technische Plattform für DAB+, also praktisch das Sendernetz. Beworben hat sich nach STANDARD-Infos fix ORF-Sendetochter ORS, dem Vernehmen nach mit mehr als zehn Radioveranstaltern. Wie berichtet zögern potenzielle Sendebetreiber wegen der hohen AKM-Kosten. (red, 12.6.2017)