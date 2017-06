TV- und Radiotipps für Dienstag, 13. Juni

20.15 DOKUMENTATION Universum: Zauberhafte Gaukler – Die bunte Welt der Schmetterlinge Es gibt Spezialisten unter ihnen, die etwa in Höhen bis 4500 Meter anzutreffen sind, oder Höhlenschmetterlinge, die monatelang im feuchten Dunkel des Berginneren hausen: Schmetterlinge. Mehr als 4000 Arten sind allein in Mitteleuropa heimisch. Alarmierend ist aber, dass sich die Bestände in Europa in den letzten 25 Jahren jedoch fast halbiert haben. Bis 21.05, ORF 2

20.15 ABGEHALFTERTER ROCKSTAR Mr. Collins' zweiter Frühling (Danny Collins, USA 2015, Dan Fogleman) In den 70er-Jahren war Danny Collins (Al Pacino) ein Rockstar und Hitgarant. Vierzig Jahre später wird er von einer verpassten Chance eingeholt: Denn nachdem er von seinem Manager (Christopher Plummer) einen Brief erhält, den ihm John Lennon 1971 persönlich geschrieben hat, beginnt er seinen bisherigen Rock-'n'-Roll-Lifestyle zu überdenken. Dazu gehört, erstmals Kontakt zu seinem erwachsenen Sohn (Bobby Cannavale) aufzunehmen. Mit dabei sind auch Jennifer Garner und Annette Bening. Bis 22.10, Servus TV

20.15 FLÜCHTLINGE Wir schaffen das!? Hat Angela Merkels "Wir schaffen das!" Europa verändert? Die deutsche Kanzlerin entschied im Herbst 2015, die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge aus humanitären Gründen nach Deutschland einreisen zu lassen. Die Dokumentation Drei Tage im September lässt die Tage vor Merkels Entscheidung Revue passieren und analysiert die Folgen des Richtungswechsels in der deutschen Einwanderungspolitik. Der anschließende Dokumentarfilm Die Asylentscheider wirft einen Blick hinter die Kulissen des Bundesamts für Migration. Bis 22.20, Arte

Radiotipps

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: "Niemand sollte für Mode sterben müssen." Transnationale Unternehmen und Menschenrechte Barbara Linder, Juristin und Menschenrechtsexpertin vom Ludwig-Boltzmann-Institut, ist zu Gast bei Natasa Konopitzky. Bis 13.55, Ö1

17.00 MAGAZIN

Schräge Vögel Zu Gast ist Michael Birkl: Buchbinder, Künstler und Stepptänzer. Bis 18.00, Freirad – im Raum Innsbruck und www.freirad.at

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Die nächste Arbeit – nur einen Click entfernt? Dass Arbeit ins Internet verlagert wird, führt zu einem rasanten Anstieg digitaler Plattformen. Diese bieten scheinbar unbegrenzt Jobs und profitieren von den Beiträgen der Masse. Doch wie steht es um Arbeitsnormen und Arbeitnehmerrechte? Bis 18.55, Ö1

19.00 MAGAZIN

Wonder Woman Special Kontroversen verfolgen den Film Wonder Woman: vom politischen Boykott im Libanon und in Tunesien bis zu Shitstorms in den USA (wegen Vorstellungen, bei denen nur Frauen zugelassen wurden). In Österreich startet er diese Woche. Bis 21.00, FM4

19.05 WISSENSCHAFT

Dimensionen: Satt ist nicht genug Die Menschen gewöhnen sich daran, dass Lebensmittel unabhängig von der Saison und ihrem Ursprungsland erhältlich sind. Welche gesundheitlichen und ökologischen Konsequenzen hat unsere Ernährung? Bis 19.30, Ö1

21.00 MAGAZIN

Auf Laut: Was macht man so als Ausländer? Elisabeth Scharang diskutiert mit Arman T. Riahi und den Hauptdarstellern und Kodrehbuchautoren Faris Rahoma und Aleksandar Petrovic über ihren Kinofilm Die Migrantigen. Bis 22.00, Ö1 (Oliver Mark, 13.6.2017)