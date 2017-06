Akademie der Wissenschaften vergab 128 Stipendien an Jungforscher

Insgesamt knapp 14,3 Mio. Euro fließen in Projekte von Nachwuchswissenschaftern

Wien – 128 Nachwuchswissenschafter dürfen sich 2017 über Stipendien von der Akademie derWissenschaften (ÖAW) und der Max Kade-Foundation freuen. Insgesamt fließen über mehrere Förderschienen knapp 14,3 Mio. Euro in die Projekte der Jungforscher. Die Bewilligungsquote liegt bei 30 Prozent, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet, hieß es am Montag in einer Aussendung der Akademie.

Um die Förderungen hatten sich insgesamt 350 Wissenschafter aus den Naturwissenschaften, den Lebenswissenschaften, der Medizin sowie den Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften beworben, die im In- und Ausland forschen. Über das Doktorandenprogramm "DOC" werden nun 94 Jungforscher unterstützt. 23 "DOC-team"-Stipendien gehen an Wissenschafter, die an interdisziplinären Projekten im geistes-, sozial-und kulturwissenschaftlichen Bereich arbeiten. Dafür stellt das Wissenschaftsministerium insgesamt rund 13,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Mit Unterstützung der Max Kade-Foundation in der Höhe von ungefähr 430.000 Euro können zudem acht Post-Docs in den USA forschen. Eine außerordentliche Spende ermöglichte zusätzlich die Vergabe dreier Doktorandenstipendien im Bereich der Medizin in der Gesamthöhe von rund 342.000 Euro. (APA, 12.6.2017)