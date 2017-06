Honor 9: Neues Flaggschiff von Huaweis Billig-Marke vorgestellt

Günstiges Smartphones bietet viele Ausstattungsmerkmale des Highend-Modells Huawei P10

Seit 2013 bietet der chinesische Hersteller Huawei mit der Marke Honor günstige Smartphones, die ausschließlich online angeboten werden. Nun wurde das neue Flaggschiff vorgestellt, berichtet "Phones Daily". Das Honor 9 teilt viele Ausstattungsmerkmale von Huaweis Highend-Modell P10. Es soll im Gegensatz dazu aber mit einem niedrigeren Preis punkten.

Komponenten wie P10

Das neue Smartphone ist mit einem 5,15 Zoll großen Display mit 1.980 x 1.080 Pixel Auflösung und dem 2,4 Ghz getakteten Octacore-Prozessor Kirin 960 samt Grafikchip Mali-G71 MP8 ausgestattet. Diese Komponenten sind auch im P10 zu finden. Intern stehen 64 oder 128 GB Speicher zur Verfügung. Der Arbeitsspeicher kommt je nach Modell auf 4 bzw. 6 GB.

Auf der Rückseite ist eine Dual-Kamera verbaut – sie bietet einen 12-Meapixel-Farbsensor und einen monochromen 20-Megapixel-Sensor mit. Eine solche Kamera kommt auch beim P10 zum Einsatz, dort wird sie allerdings unter dem Namen des bekannten Kameraunternehmen Leica vermarktet. Für Selfies ist eine 8-Megapixle-Kamera integriert. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Fingerabdrucksensor, LTE, ein USB-C-Anschluss und ein Kopfhöreranschluss. Der Akku wird mit einer Kapazität von 3.200mAH angegeben und unterstützt schnelles Aufladen. Als Betriebssystem setzt man beim Honor 9 auf Android 7.0 mit dem eigenen Interface Emui 5.1.

Europa-Präsentation Ende Juni

Das Honor 9 ist in den Farben Schwarz, Blau und Gold zunächst in China erhältlich. Die Version mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM kommt auf umgerechnet rund 300 Euro (2299 Yuan). Das Modell mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher wird in China für umgerechnet 394 Euro (2999 Yuan) angeboten. Das Huawei P10 kommt hierzulande auf rund 600 Euro. Die richtigen Preise für Europa sind noch nicht bekannt. In Deutschland wird das Gerät erst Ende Juni offiziell vorgestellt. (red, 12.6.2017)