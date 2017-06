Ganzheitliche Betrachtung

Die digitale Transformation in all ihren Facetten gewinnt in hohem Tempo immer mehr an Bedeutung. Ein Expertenkommentar von Wilhelm Petersmann, Managing Director Austria & Switzerland Fujitsu.

Permanent tun sich für Unternehmen neue Erfordernisse und Trends auf und das betrifft alle Bereiche der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Mobilität, Cloud Computing, Industrie 4.0, automatisierte Maschinennetzwerke (Machine to Machine) oder Internet-of-Things (IoT) und übergreifend das Thema Daten werden in Zukunft eine noch weitaus größere Rolle spielen. Das Thema Sicherheit wird als Querschnittsmaterie sowohl Privatpersonen wie auch Unternehmen quer durch alle Branchen und Betriebsgrößen weiterhin stark beschäftigen. Auch die Analyse, Strukturierung, Darstellung und Extraktion von Daten, zusammengefasst im Begriff Big Data zählen zu den großen Herausforderungen der kommenden Jahre.

All diese Entwicklungen beeinflussen den unternehmerischen Arbeitsalltag erheblich. In einer Zeit, in der es primär auf Flexibilität, auf Kundennähe und auf die möglichst rasche Adaption von Geschäftsprozessen ankommt, ist entsprechend innovatives Denken und Handeln gefragt. Proaktives IKT-Management verursacht dabei die geringsten Kosten und ist im Ergebnis am effizientesten. Vorrausschauende Unternehmen wissen: Die Digitalisierung bedeutet die Änderung von Geschäftsmodellen, wollen sie auch in Zukunft leistungs- und wettbewerbsfähig bleiben. Diese tiefgreifende Transformation verändert die verschiedenen Geschäftsbereiche und Kernprozesse nachhaltig und sie bietet Chancen auf neue Produkte, auf neue Kunden und auch auf neue Jobs. Die wesentliche Herausforderung liegt vor allem darin, bestehende Infrastrukturen in den Digitalisierungsprozess einzubinden.

Abhilfe durch flexible Business-Plattformen

Bei der Fülle an neuen Services sowie aktuellen und zukünftigen Trends ist es für Unternehmen entscheidend den Überblick zu bewahren. Digitale Business-Angebote sind der Schlüssel zur reibungslosen Integration neuer Lösungen und Services in bestehende Systeme. So unterstützt beispielsweise unser Portfolio im Bereich der Business-Plattform MetaArc Unternehmen dabei, die mit der Digitalisierung einher gehenden Herausforderungen optimal zu meistern. Bereits vorhandene IT-Systeme können dabei leichter verwaltet und genutzt werden. Parallel dazu bieten diese Plattformen auch die Möglichkeit, neue Lösungen sowie technologische Innovationen in die bereits bestehende IT-Infrastruktur zu integrieren. Während also das vorhandene Kernsystem modernisiert wird, können die Mitarbeiter die volle Leistung und Flexibilität genießen, um ihr Unternehmen erfolgreich, sicher und kostengünstig weiterzuführen.

Beim Einsatz von solchen modernen digitalen Business-Plattformen wird es den Unternehmen möglich gemacht, deren Geschäftsprozesse durchgehend an die aktuellen Bedürfnisse des Marktes auszurichten und dabei auch mögliche Veränderungen bei den Anforderungen mit ein zu planen. Schlüsselwichtige Themen wie Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit werden vom verantwortlichen Provider gemanagt. Das Unternehmen kann sich dadurch auf seine Kernprozesse konzentrieren und wirtschaftlich erfolgreich bleiben.