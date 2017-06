"Assassin's Creed Origins" vorgestellt: Neustart im alten Ägypten

Nach vierjähriger Entwicklung führt das nächste Abenteuer auch spielerisch auf neue Pfade

Der französische Hersteller Ubisoft hat zum Auftakt der Videospielmesse E3 in Los Angeles das nächste Kapitel der Action-Adventure-Serie "Assassin's Creed" aufgeschlagen. "Assassin's Creed Origins erscheint am 27. Oktober für Windows-PC, PS4 und Xbox One und entführt Spieler in den Schuhen der Bruderschaft ins alte Ägypten.

wirspielen Trailer zu "Assassin's Creed Origins"

Neubeginn

Laut einer Aussendung des Hersteller arbeitete Ubisoft Montreal vier Jahre an dem Spiel, das einen Neubeginn der Serie darstellen soll.

"Spieler übernehmen die Rolle von Bayek, einem Hüter Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zur Gründung der Assassinen-Bruderschaft führen wird. Spieler tauchen in eine lebendige und systemische offene Welt ein, lüften die Geheimnisse der großen Pyramiden, vergessenen Mythen, der letzten Pharaonen und die Entstehungsgeschichte der Assassinen-Bruderschaft", heißt es in der Beschreibung.

ubisoft us Gameplay-Demo zu "Origins"

Von Rollenspielen inspiriert



Spielerisch bewegt sich "Origin" ebenfalls auf neuen Pfaden. Es beinhaltet Action-RPG-Elemente, wodurch Spieler hochleveln, looten und Fähigkeiten auswählen können, um ihren Assassinen individuell zu gestalten. Das Spiel biete zudem ein erneuertes Kampfsystem, das Spielern ermöglicht, mehrere Gegner gleichzeitig anzugreifen oder sich gegen sie zu verteidigen. Zudem könne man sich mit seltenen Waffen ausrüsten, um es mit mächtigen Bossen aufzunehmen.

Eine umgestaltete Erzählstruktur ermögliche es den Spielern, ihre Aufgaben frei zu wählen und in ihrem eigenen Tempo zu meistern. Während die Spieler ein riesiges, unvorhersehbares Land von Wüsten bis zu üppigen Oasen und vom Mittelmeer bis zu den Gräbern von Gizeh erkunden, müssen sie gegen gefährliche Fraktionen und wilde Bestien kämpfen. (zw, 12.6.2017)