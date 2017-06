Dragovic nach Fehler: "Meine Entscheidung, meine Verantwortung"

Kiebitze hätten den angeschlagenen ÖFB-Teamverteidiger vor seinem folgenschweren Fehler in Irland lieber ausgewechselt gesehen – Teamchef Koller sah nur einen Stellungsfehler

Dublin – 85 Minuten lief es für das österreichische Nationalteam in Dublin wunschgemäß. Ein 1:0 in Irland hätte die Chance auf eine Teilnahme an der Fußball-WM 2018 drastisch erhöht. Doch dann verlor Aleksandar Dragović ein Laufduell mit Jonathan Walters, der irische Stürmer traf zum späten Ausgleich, Endstand 1:1.

Zuvor wurde Dragovic wegen einer Wadenblessur an der Seitenoutlinie behandelt, schien zeitweise nicht rund zu laufen. Warum also wurde der Verteidiger nicht gegen einen fitten Spieler ausgewechselt? Mit Kevin Wimmer und "Ich glaube, die Situation hatte nichts mit der Verletzung zu tun", sagte Teamchef Marcel Koller, "da sind wir nicht optimal gestanden und er ist auch noch ein bisschen gestoßen worden."

Dragovic: "Ich war heiß auf die Partie"

Am Montag meldete sich schließlich auch der Spieler selbst via Facebook zu Wort. "Wenn mir mein Körper sagt es geht weiter, stecke ich nicht zurück, niemals! Ich habe mich nach der Behandlung wieder fit und voll einsatzfähig gefühlt, war heiß auf die Partie. Ich bin lange genug dabei um einschätzen zu können was möglich ist und was nicht – es war meine Entscheidung und es ist meine Verantwortung."

Vier Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze der Gruppe D weiter vier Punkte. Auf die Auswärtspartie in Wales (2. September) folgt zu Hause Georgien (5. September). Zum Abschluss geht es daheim gegen Serbien (6. Oktober) und auswärts gegen Moldau (9. Oktober). (red, APA, 12.6.2017)