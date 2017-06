Oppositionspolitiker Nawalny in Moskau festgenommen

Hatte zuvor zu landesweiten Protesten aufgerufen

Moskau – Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist am Montag vor einer Demonstration in Moskau festgenommen worden. Das teilte seine Frau auf Twitter mit. Nawalny, der bereits Ende März für 15 Tage inhaftiert wurde, hatte für Montag zu landesweiten Protesten gegen Korruption in Russland aufgerufen – trotz Verbots auch in Kreml-Nähe.

"Wir sagen die Kundgebung auf dem Sacharow(-Prospekt) ab und verlagern unsere sehr friedliche Aktion auf die Twerskaja(-Straße)", schrieb Nawalny am Sonntagabend auf seiner Webseite. Die Straße sei ideal für ihre Ziele, denn sie sei ohnehin für den Nationalfeiertag am Montag verkehrsberuhigt. Die Moskauer Staatsanwaltschaft kündigte ein hartes Durchgreifen der Polizei an. Jede unerlaubte Aktion sei ein Verstoß gegen das Gesetz, meldete die Agentur Interfax.

Die russische Website "OVD Info", die Festnahmen bei Protestveranstaltungen registriert, teilte mit, dass rund zehn weitere Personen vor Beginn der Demonstration in Moskau festgenommen wurden.

Bei einer landesweiten Protestwelle Ende März waren rund 1.000 meist junge Demonstranten festgenommen und viele zu Haftstrafen verurteilt worden. Nawalny will 2018 bei der Präsidentenwahl kandidieren. (APA, 12.6.2017)