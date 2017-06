"Spiegel" startet Lifestyle-Beilage "S-Magazin"

Erscheint erstmals am 23. September und wird ab 2018 viermal im Jahr dem "Spiegel" beigelegt – Mode, Design und Genuss im Mittelpunkt

Hamburg – "Der Spiegel" bekommt eine neue Beilage für Lifestyle-Themen, der Name: "S-Magazin". Das Magazin soll erstmals am 23. September erscheinen und wird ab 2018 viermal im Jahr dem "Spiegel" beigelegt. Im Mittelpunkt stehen Mode, Design und Genuss. "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer: "Das 'S-Magazin' wird die schönen Seiten des Lebens suchen. Es wird den am Wochenende erscheinenden 'Spiegel' bereichern."

Die Druckauflage liegt bei 820.000 Exemplaren, es erscheint im Tabloid-Format, die Inhalte des neuen Stilmagazins werden auf spiegel.de in der Rubrik Stil in einem eigenständigen Bereich integriert. (red, 12.6.2017)