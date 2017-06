Sam Antonitsch erhielt Vertrag beim VSV

Villacher gaben die Verpflichtung des Flügelstürmers bekannt

Villach – Sam Antonitsch, 21-jähriger Sohn der Ex-Tennisprofis Karin Oberleitner und Alexander Antonitsch, spielt kommende Saison für den VSV in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). Die Villacher gaben am Montag die Verpflichtung des Flügelstürmers für ein Jahr bekannt.

Antonitsch, dessen Schwester Mira auf der Tennis-Damen-Tour Fuß zu fassen versucht, spielte seit der Saison 2014/15 in Nordamerika und zuletzt für Wilkes-Barre/Scranton Knights in der Juniorenliga NAHL. Der gebürtige Villacher, 1,86 m groß und 92 kg schwer, hat 2016/17 in 57 Spielen 18 Tore und 24 Assists geschafft. (APA; 12.6.2017)