Samsung zeigt massiv breiten 49-Zoll-Bildschirm

Der CHG90 soll Gamer ansprechen, aber auch Nutzern helfen, die viele Daten gleichzeitig einsehen wollen

Samsung hat US-Medien einen eingehenden Blick auf den CHG90-Bildschirm ermöglicht. Mit 49 Zoll Breite handelt es sich wohl um den breitesten kommerziell erhältlichen Monitor. Dieser verfügt über eine Auflösung von 3.840 x 1.080 Pixel und eine Bildschirmratio von 32:9.

Mit einer eigens entwickelten Software können Nutzer bis zu sechs verschiedene Fenster betreuen und so etwa in unterschiedlichen Office-Programmen arbeiten. Der Monitor richtet sich aber auch an Gamer – TheVerge zeigte Fotos vom "Battlefield 1"-Spielen auf dem CHG90.

Kleinere Varianten

Der CHG90 läuft auf QLED und unterstützt den HDR10-Standard. Er soll noch im Sommer für 1.499 Dollar erscheinen. Über einen Europa-Start und Euro-Preise ist noch nichts bekannt. Außerdem gibt es zwei kleinere Varianten: Der CHG70 mit 32-Zoll kostet 699 Dollar, ein 27-Zoll-Modell ist für 599 Dollar zu haben. (red, 12.6.2017)