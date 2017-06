Angeschaut: Die neun schärfsten Games für Xbox One X

xbox

Ori and the Will of the Wisps (Windows 10, Xbox One)

Unter österreichischer Beteiligung geht eines der besten Jump & Run-Erlebnisse der letzten Jahre in die nächste Runde. "Ori and the Will of the Wisps" verzaubert schon im Trailer mit zauberhafter Ästhetik und Gänsehaut-Musik. Man darf hoffen, dass der Nachfolger auch erzählerisch an die Stärken des Erstlings anknüpfen wird.