Penguins gewinnen erneut Stanley Cup

2:0-Sieg gegen Nashville Predators bringt 4:2 in der Finalserie

Pittsburgh (Pennsylvania) – Die Pittsburgh Penguins haben erneut den Stanley Cup in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erobert. Dank eines 2:0-Sieges (0:0, 0:0, 2:0) am Sonntag (Ortszeit) gegen die Nashville Predators gewann Pittsburgh die Finalserie mit 4:2 und konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Es ist der fünfte Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Die Entscheidung im sechsten Spiel der Serie fiel erst in den letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit. 1:35-Minuten vor Spielende konnte Pittsburghs Patric Hörnqvist einen Abpraller von der Bande im Tor der Predators unterbringen. Carl Hagelin besiegelte 14 Sekunden vor Schluss mit einem Treffer in das leere Tor den 2:0-Endstand. Pittsburgh ist die erste Mannschaft seit den Detroit Red Wings 1998, die ihren Titel verteidigen konnte. (APA, 12.6.2017)

NHL-Finale um den Stanley Cup ("best of seven", 6. Spiel):

Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 2:0

Endstand in der Serie 4:2.