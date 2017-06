Großbritannien: Die neuen und alten Gesichter von Mays Kabinett

foto: reuters/neil hall

Brexit-Minister David Davis bleibt im Amt und damit Londons Chefunterhändler in den Verhandlungen mit Brüssel. Er will am Austritt Großbritanniens aus dem Europäischen Binnenmarkt festhalten, wie er am Montag ankündigte. Wie Boris Johnson dementierte auch er, Theresa May im Premiersamt nachfolgen zu wollen.