Essen mit Buffett um 2,68 Millionen Dollar

Wie jedes Jahr wird ein Abendmahl mit dem Starinvestor versteigert, der Erlös geht an eine Hilfsorganisation

New York – Der Investor Warren Buffett hat sich erneut für einen guten Zweck kaufen lassen: Ein anonymer Bieter gewann die traditionelle Auktion auf der Plattform für ein Abendessen mit dem US-Geschäftsmann und zahlt dafür rund 2,68 Millionen Dollar. Im Vorjahr hatte die Versteigerung noch knapp 800.000 Dollar mehr eingebracht. Das Geld geht auch in diesem Jahr an die Hilfsorganisation Glide in San Francisco, die sich unter anderem um Lebensmittel und ärztliche Versorgung für Obdachlose oder andere Bedürftige kümmert.

Insgesamt haben die Auktionen, die dem Meistbietenden und bis zu sieben seiner Freunde ein Abendessen mit Buffett garantieren, der Organisation in 18 Jahren nun 26,3 Millionen Dollar beschert. Buffett ist dem "Forbes"-Magazin zufolge mit einem Vermögen von 76,2 Milliarden Dollar der weltweit viertreichste Mensch. Der 86-Jährige hat nahezu sein komplettes Vermögen an wohltätige Organisationen vermacht. (Reuters, 12.6.2017)