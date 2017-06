"Anthem" angeschaut: Biowares eindrucksvoller MMO-Shooter

Neuer Blockbuster nach dem Vorbild von "Destiny" führt Spieler in eine erbarmungslose Sci-Fi-Welt

Biowares nächste großer Blockbuster ist kein Action-Rollenspiel, sondern ein "Shared-World-Shooter" im Stile von "Destiny" und "The Division". Im Vorfeld der Branchenmesse E3 präsentierte man das "Anthem" getaufte Werk anhand einer ausführlichen Gameplay-Demo. Das Game soll Weihnachten für Windows-PC, Xbox One und Playstation 4 in den Handel kommen.

anthem game Trailer zu "Anthem"

Rettung der Menschheit

Gezeigt wurden die ersten Spielszenen auf Microsofts kommender Konsole Xbox One X, auf der das Spiel von höherer Auflösung und hübscheren Effekten Gebrauch machen soll. Zu den Unterschieden zwischen den jeweiligen Plattformen wurde allerdings noch nichts verraten.

In "Anthem" schlüpfen Spieler in die Rolle von "Freelancern", die nicht als unterbezahlte Ich-AGs, sondern als heldenhafte Krieger die letzten Reste der Menschheit vor all jenem beschützen sollen, was hinter der gewaltigen Festungsmauer lauert.

Mit dem Exosuit durch den Dschungel

In der Demo zu sehen war, wie sich zwei Spieler gleichzeitig in den dichten Dschungel der prachtvoll inszenierten Sci-Fi-Welt aufmachen. Mit erweiterbaren Exosuits kann man fliegen und übermenschliche Kräfte entwickeln, um riesigen Bestien und Robotern Paroli bieten zu können.

Dahinter steckt ein traditionelles Shooter-Gameplay gemischt mit Rollenspielelementen zum Ausbau des eigenen Charakters. Spieler können die Welt nach Belieben erkunden und an größeren Events/Schlachten teilnehmen.

Orkane und wilde Tiere

Auffallend war bei dieser ersten Präsentation gewiss die technische Qualität, die sich sowohl in natürlichen Animationen sowie der lebendigen Fauna und Flora widerspiegelte. Interessant dabei: Extreme Wetterphänomene wie Orkane können die Umgebung umkrempeln und Einfluss auf die Pfade nehmen. Währenddessen muss man sich vor spontanen Attacken wilder Tiere in Acht nehmen. (zw, 12.6.2017)