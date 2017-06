Parlamentswahl: Franzosen statten Macron mit solider Regierungsmehrheit aus

Die absolute Mehrheit für "La République En Marche" scheint fix – Die Nationalversammlung erlebt damit die größte Erneuerung seit Kriegsende

Die Wahlbotschaft ist unmissverständlich: Die Franzosen wollen ihrem im Mai gewählten Staatschef Emmanuel Macron eine solide Regierungsmehrheit auf den Weg geben. Seine Formation "La République En Marche" (LRM), die aus Macrons Internetbewegung "En Marche" hervorgegangen ist, erhielt am Sonntag im ersten Wahldurchgang laut ersten Hochrechnungen rund 32 Prozent der Stimmen. Das dürfte ihr in der Nationalversammlung die absolute Mehrheit sichern.

grafik: apa

Die konservativen Republikaner müssen sich mit etwa 21 Prozent begnügen, und der rechtspopulistische Front National fällt nach der missglückten Präsidentschaftskampagne von Marine Le Pen auf 14 Prozent zurück.

Die Linke trifft es noch härter. "La France insoumise" (das unbeugsame Frankreich) von Jean-Luc Mélenchon erhält 12 Prozent. Die Sozialisten und ihre verbündeten Grünen fallen gar auf ein historisches Tief von weniger als 10 Prozent.

Diese Parteiwerte sagen an sich wenig aus über den Ausgang der Stichwahl in einer Woche: Die 577 Sitze in der Nationalversammlung werden nicht proportionell verteilt, sondern wie in Großbritannien nach dem Mehrheitswahlrecht in jedem Wahlkreis. Vor fünf Jahren erzielte die Sozialistische Partei von François Hollande im ersten Parlamentswahlgang 29 Prozent der Stimmen und erhielt dann in der Stichwahl sechs Sitze mehr als die absolute Mehrheit von 289 Sitzen.

Bequeme Mehrheit

Für die Stichwahl in einer Woche fallen Voraussagen noch schwieriger als sonst aus: Die Macron-Partei landet wie ein politisches Ufo in der französischen Politlandschaft und bringt als Kandidaten zahllose schwer einschätzbare Politnovizen mit. Laut Schätzungen von Umfrageinstituten könnten sie 350 bis 400 Sitze erobern. Damit erhielte Macron eine bequeme Regierungsmehrheit, um seine Wirtschaftsreformen umzusetzen. Im kurzen Wahlkampf gab vor allem die geplante Liberalisierung des Arbeitsrechtes zu reden. Gewerkschaften bereiten schon erste Protestaktionen dagegen vor. Die Linke wird den Kampf allerdings aus einer schwachen Position aufnehmen.

Kaum ins Gewicht fielen im Wahlkampf sonderbarerweise die sich mehrenden Skandälchen des Macron-Lagers. Die Immobilienaffäre des Städtebauministers Richard Ferrand, eines engen Vertrauten des Staatspräsidenten, scheint die Wähler nicht beeindruckt zu haben, obwohl die Justiz eine Voruntersuchung eingeleitet hat. Dasselbe gilt für die vergangene Woche aufgebrochene Veruntreuungsaffäre von Europaministerin Marielle de Sarnez wegen der angeblichen Scheinbeschäftigung eines Parlamentsassistenten. Offensichtlich wollen die 47 Millionen französischen Wähler Macron auf jeden Fall mit einer Parlamentsmehrheit ausstatten. Mit Überzeugung geschieht das allerdings nicht, wurde doch eine schwache Stimmbeteiligung erwartet.

Die Flutwelle namens En Marche dürfte die meisten übrigen Parteien überschwemmen. Die Republikaner verpassen wohl ihr Ziel, die Sitzmehrheit zu erringen und Macron damit in eine Kohabitation mit einer Rechtsregierung zu zwingen. "Les Républicains" (LR) könnten nach Schätzungen auf 120 bis 150 Sitze kommen. Damit würden sie auf dem Papier zur ersten Oppositionskraft. Viele Republikaner liebäugeln aber mit einer "konstruktiven" Haltung gegenüber Macron. Sollte Macron den gemäßigten Republikaner Edouard Philippe im Amt des Premierministers belassen, dürften die Republikaner gespalten bleiben.

Ein Ähnliches Resultat wurde dem Front National gut- oder eher schlechtgeschrieben: Er könnte zwar seine Stammwähler wahren, aber nach Le Pens Höhenflug zu Beginn der Präsidentschaftskampagne auf seine alte Stammwählerschaft zurückfallen. Wegen des Mehrheitswahlrechts müssen die Frontisten sogar um die Fraktionsstärke von 15 Sitzen zittern. (Stefan Brändle aus Paris, 11.6.2017)