Österreich verliert in Irland 1:1

Nach einem Remis in Dublin ist die WM-Teilnahme für Österreichs Nationalteam nur noch Theorie

Dublin – Der Glaube versetzt Berge, Gefühle müssen nicht täuschen. Trotzdem musste Österreichs Fußballteam am Sonntag in Dublin gegen Irland in der 85. Minute den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen. Die Revanche für die 0:1-Niederlage von Wien ist somit nicht geglückt. Und die WM-Qualifikation der Gruppe D hat keinen Zuwachs an Sinn bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, 2018 die Endrunde in Russland zu beehren, ist überhaupt nicht gestiegen. Das Unterfangen ist noch komplizierter geworden.

Teamchef Marcel Koller nominierte elf Optimisten, Salzburgs Stefan Lainer und Bremen-Legionär Stefan Kainz gaben ihr Startelfdebüt , Martin Harnik saß wohl auch zur Überraschung von Harnik auf der Bank, er wurde also nicht in die stürmische Irische See geworfen. Roy Keane, der Assistent von Teamchef Martin O‘Neill hatte das Match mit einem Krieg verglichen, der Aberwitz sitzt dem Herren im Nacken. Aber auch die hiesigen Zeitungen schrieben im Vorfeld von einer Entscheidungsschlacht, einen Kampf bis zum Umfallen, notfalls bis hin zum Beinbruch. Um es normal auszudrücken: Ein intensives Fußballspiel war garantiert.

Erst Halbzeit Hui

Koller wählte ein 4-1-4-1-System, die Österreicher wollten den Ball flach halten, mit spielerischen Mitteln zum Erfolg kommen. 4. Minute: Erste gelungene Aktion, Kainz zu Zlatko Junuzovic, dessen Flachschuss fällt zu sanft aus. Es lief überhaupt ganz gut an, der Ball rollte durch die eigenen Reihen, man scheute keine Zweikämpfe, die Wucht der Iren kam überhaupt nicht zum Tragen, Tormann Heinz Lindner hatte wenig zu tun. 23. Minute: erste Chance für die Gastgeber, nach einem Fehlpass von David Alaba wird ein schneller Konter gefahren, Jon Walters kommt recht frei zum Abschluss, verschießt aber. Die Iren wurden daraufhin schonungsloser, härter, der spanische Schiedsrichter David Fernandez Borbalan hielt dagegen.

Hinteregger netzt

31. Minute: Alaba passte einen Corner flach in den Strafraum, Sebastian Prödl springt über den Ball, Martin Hinteregger trifft aus rund zwölf Metern zum selbstverständlich umjubelten 1:0, der präzise Flachschusss verdient das Prädikat praktisch unhaltbar. Für den 24-jährigen Augsburg-Legionär war es das zweite Tor im Nationalteam, die Premiere war das 1:0 beim 2:1 in Georgien.

Die Halbzeitführung war durchaus verdient, ein selbstbewusster Auftritt, Koller hatte die richtige Taktik ausgedacht, die Spieler haben sie in den meisten Phasen umgesetzt. Ihre fußballerischen Qualitäten übertrafen jene der Iren, damit war aber fast zu rechnen. Die Ausfälle (Arnautovic, Schöpf, Janko, Sabitzer) wurden anfangs verkraftet, das war zumindest erhofft worden. Kainz agierte an der linken Seite extrem auffällig.

Zweite Halbzeit pfui

Die zweite Halbzeit startete rasant, Shane Duffys Kopfball verfehlt knapp das Ziel, das überaus faire Publikum im Aviva Stadium erwachte. Alaba vergab eine Chance auf die Vorentscheidung(48.), Aleksandar Dragovic stoppte Walters mit einem perfekten Tackling und im letzten Moment (50.).

Die ÖFB-Auswahl versuchte es zwar weiter mit Fußball, sie musste aber einsehen, dass die Iren überhaupt nicht gewillt waren, zu verlieren. Der Vorsprung wurde vorerst gehalten, das Glück war in manchen Situationen hold, denn die eine oder andere Ausgleichschance war nicht zu verheimlichen, Lindner rettete einmal vor Lainer, Lainer einmal auf der Linie. Offensiv war Österreich nicht mehr vorhanden.

Walters netzt

Koller brachte im Finish Harnik und Florian Grillitsch, ersetzte aber nicht den deutlich angeschlagenen Dragovic, der unbedingt weiter spielen wollte. Das rächte sich bitter. 85. Minute: Ein langer Ball auf Walters (typisch Irland), der Stürmer von Stoke City lässt Dragovic stehen, schießt trocken zum selbstverständlich umjubelten 1:1 ein.

Die Iren hatten dann noch Möglichkeiten auf den Sieg, ihr Wille versetzt eben auch Berge. "Es war sein sehr intensives Spiel", sagte Marcel Koller. "Es hängt alles an einem kleinen Schnürchen. Ein letztlich verdientes 1:1, schade. Es sind noch zwölf Punkte zu vergeben." Die Qualifikation wird am 2. September in Cardiff gegen Wales fortgesetzt, drei Tage später tritt Georgien in Wien an. Jetzt zählen wirklich nur noch Siege. (Christian Hackl aus Dublin, 11.6.2017)

Fußball-WM-Qualifikation, Gruppe D (6. Runde):

Irland – Österreich 1:1 (0:1).

Dublin, Aviva Stadium, 48.000 Zuschauer, SR Fernandez Borbalan (ESP)

Tore: 0:1 (31.) Hinteregger

1:1 (85.) Walters

Irland: Randolph – Christie, Duffy, K. Long, Ward (56. Murphy) – Arter (71. Hoolahan), Whelan (77. McGeady) – Brady, Hendrick, McClean – Walters

Österreich: Lindner – Lainer, Dragovic, Prödl, Hinteregger – Baumgartlinger – Lazaro, Alaba, Junuzovic (79. Grillitsch), Kainz (90. Gregoritsch) – Burgstaller (75. Harnik)

Gelbe Karten: Brady, Christie bzw. keine