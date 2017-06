Sich vorbeugen, bitte! Red Carpet vom Life Ball 2017 auf ORF 1

Erwartbare bunte Kostüme, ein paar glitzernde Besucher, aber auch unerwartete Momente und eine eindeutige Botschaft an die Jugend

Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider begrüßten am Samstagabend auf ORF 1 live vom roten Teppich des Life Ball. Da waren die erwartbaren bunten Kostüme, ein paar glitzernde Besucher, aber auch unerwartete Momente. Etwa als Ballroutinier Haider mit Dr. Motte, dem Mitbegründer der Berliner Loveparade, sprach und plötzlich ein Mann im gut sitzenden Anzug vorbeiging und entspannt grüßte. "Johoho! Ein Kanzler!", ließ sich Haider kurz aus der Fassung bringen.

Dann machte er den deutschen Gast und Christian Kern höflich miteinander bekannt: "Unser Bundeskanzler – Dr. Motte." Kern lobte das "coole Outfit" Mottes, meinte aber: "Ein bisschen viel Stoff für den Anlass haben Sie." Und er suchte wieder das Weite. Weichselbraun war im braven Weißen gekommen und sagte mit einer Stimme, mit der man sonst einen Bund Schnittlauch auf dem Biobauernmarkt bestellt: "Ich flipp' aus!" Schnell sprechend machte sie den Eindruck, als werde sie pro Wort per Minute bezahlt. Umso bemerkenswerter war der Moment der Stille, als sie dem gehörlosen Nyle DiMarco in Gebärdensprache mitteilte: "Du bist heiß. Gehen wir an die Bar."

Schnitt. Da waren EU-Kommissar Johannes "Gio" Hahn und Wüstenrot-Generaldirektorin und Exvizekanzlerin Susanne Riess. Er frohlockte: "Wir sind befreit", meinte damit aber nur, dass er keine Krawatte trug. Haider interviewte übrigens auch Sängerin Virginia Ernst und ihre Verlobte und erinnerte an das wichtige Ballmotto "Know Your Status", das Leute anregen soll, sich testen zu lassen. Er fragte Ernst, was ihre Botschaft an die Jugend sei. "Dass sie sich einfach vorbeugen sollen", sagte Ernst. Dem kann man nichts hinzufügen. (Colette M. Schmidt, 11.6.2017)