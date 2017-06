Dieses verdammte Internet: Wie sehen Sie den "Tatort" aus Dresden?

foto: orf/ard/gordon muehle

"Dieses verdammte Internet"

STANDARD-Kritiker Sebastian Fellner sieht es nicht ganz so kritisch: "So erkunden die Ermittlerinnen die digitale Welt und erfahren, was die jungen Menschen im Internet heute alles machen – und wer daran verdient. Zum Beispiel der slicke #Talentmanager' Magnus Cord (Daniel Wagner), für den im Drehbuch etwas zu tief in die Anglizismenkiste gegriffen wurde (,Content is king, und er hat delivert')."

"Der ,Tatort' selbst hält sich mit der Modernisierungsangst zurück und überlässt sie – erfolgreich und unterhaltsam – Kommissariatsleiter Schnabel (,Kann denn nicht jemand dieses verdammte Internet einfach wieder abschalten?')." (red, 11.6.20179

Und wie sahen Sie den "Tatort: Level X"?