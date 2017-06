TV- und Radiotipps für Montag, 12. Juni

Re: Liebe unerwünscht, Matrix, Über Österreich, Thema, Kulturmontag mit Doku über Jonathan Meese, Matrix

18.30 MAGAZIN

Nano Themen der heutigen Sendung sind: 1) Meere in Atemnot 2) Lebensretter 3) Gib mir alles! "Studium individuale" 4) UN-Konferenz zum Schutz der Meere 5) Retter gesucht. Bis 19.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Liebe unerwünscht: Der zerrissene Balkan Ein Zaun trennt den Schulhof zwischen bosnischen Muslimen und bosnischen Kroaten in Travnik. Die Muslimin Amela erzählt, warum sie nie einen Freund von der anderen Seite des Zaunes haben könnte und nachbarschaftliches Zusammenleben nur eine Illusion ist. Bis 20.15, Arte

20.15 SCI-FI-KLASSIKER

Matrix (The Matrix, USA 1999, Wachowski Brothers) Das Leben ist eine Computersimulation, der Teufel ein Computer und Keanu Reeves der Engel des Herrn. Feine Mischung aus Sci-Fi und Action, stilbildend. Bis 23.00, Kabel eins

20.15 VON OBEN

Über Österreich – Juwele des Landes: Die zweite Erkundung Die letzten beiden Teile der Doku von Georg Riha, in der er mit faszinierenden Luftaufnahmen die österreichische Landschaft beschreibt. Der Süden und der Norden bieten Naturkleinodien und markante Kulturlandschaften. Der Blick von oben zeigt Details eines Landes, das wir zu kennen glauben. Aber es gibt immer Neues zu entdecken. Bis 21.55, ORF 3

foto: orf / riha filmproduktions gmbh

21.10 MAGAZIN

Thema Die Themen bei Christoph Feurstein: 1) Bergdrama in Trofaiach – der schmale Grat zwischen Leben und Tod 2) Zeugen Jehovas – der schwierige Ausstieg 3) Nachbar in Not – Hungerkatastrophe in Afrika 4) Die Migrantigen – wie wird man echter Ausländer? 5) Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen: 1) Denkmalschutz in Österreich: Über den Umgang der Republik mit historischem Erbe. 2) Queer-Verweise: Wie tolerant ist Österreich? 3) Welt-Rettung: Die Documenta 14 – Große Reportage aus Kassel. Bis 23.30, ORF 2

22.35 TALK

Pro und Contra: Ungleichheit bekämpfen: Macht Kapitalismus die Armen reicher? Gäste bei Corinna Milborn: Jean Ziegler (Globalisierungskritiker), Rahim Taghizadegan (liberaler Ökonom und Philosoph, Gründer des Thinktanks Scholarium), Irmi Salzer (Aktivistin), Thimo Valentin Schmitt-Lord (geschäftsführender Vorstand im Bayer-Konzern). Bis 23.30, Puls 4

23.30 DOKUMENTATION

"Kunst ist Chef" – Im Universum des Jonathan Meese Ein Porträt über den Künstler, der die Meinung vertritt, Kunst und nicht Politik sollte die Welt regieren. Bis 0.00, ORF 2