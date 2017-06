England erstmals U20-Weltmeister

Es kommt etwas nach bei den Three Lions: Knapper Finalsieg gegen Venezuela in Südkorea

Suwon – Englands Fußball-Nachwuchs hat sich erstmals zum U20-Weltmeister gekürt. Die Briten gewannen beim Turnier in Südkorea am Sonntag das Finale gegen Venezuela mit 1:0. Dominic Calvert-Lewin traf in der 35. Minute entscheidend. England verteidigte den Vorsprung gegen anstürmende Südamerikaner dann erfolgreich. Torhüter Freddie Woodman parierte im Finish sogar einen Elfmeter (74.) des Venezolaners Adalberto Peñaranda.

Den dritten Platz sicherte sich Italien durch einen 4:1 (0:0)-Sieg nach Elfmeterschießen über Uruguay. Torschützenkönig wurde der Italiener Riccardo Orsolini vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit fünf Treffern.

Für England ist es der größte internationale Erfolg seit dem WM-Titelgewinn 1966. (APA, sid, 11.6.2017)

Ergebnisse der U20-WM in Südkorea

Finale in Suwon:

Venezuela – England 0:1 (0:1)

Spiel um Platz drei in Jeonju:

Uruguay – Italien 1:4 i.E. (0:0 n.V.)