Dovizioso feiert zweiten Sieg en suite

Italiener gewann nach Mugello auch in Barcelona – Marquez und Pedrosa auf den Plätzen – WM-Spitzenreiter Vinales und Rossi fuhren hinterher

Barcelona – Andrea Dovizioso hat sich am Sonntag in Barcelona seinen zweiten Erfolg in der MotoGP-Weltmeisterschaft in Folge gesichert. Der Italiener gewann auf Ducati den GP von Katalonien vor Weltmeister Marc Marquez und Dani Pedrosa. Das spanische Duo auf Honda hatte bereits deutlichen Rückstand auf den Sieger.

Dovizioso ist der erste Ducati-Fahrer seit Casey Stoner 2010, der zwei Rennen hintereinander gewann. In der WM-Wertung verkürzte der 31-Jährige als Zweitplatzierter den Rückstand auf Maverick Vinales (Yamaha) auf sieben Zähler. Der Spanier musste sich mit Rang zehn begnügen. Titelverteidiger Marquez hat als Dritter nun 23 Punkte Rückstand auf Vinales.

Dovizioso siegte wie vor einer Woche in Mugello. Er wartete geduldig auf seine Chance im Dreikampf mit Marquez und Pedrosa. "Es war ein eigenartiges Rennen", sagte der Italiener danach. Seine Ducati lief ausgezeichnet. Er habe nie hundert Prozent geben müssen, berichtete Dovizioso. "Ich konnte nicht pushen, weil der Hinterreifen stark abbaute, war aber trotzdem schnell." Er darf sich nach seinem Doppelschlag auch Chancen auf die WM-Krone ausrechnen.

Zäher Tag für Yamaha

Eine Schmach setzte es für das Yamaha-Werksteam: Valentino Rossi (8.) und Vinales (10.) mussten sich sogar dem eigenen Kundenteam mit dem Franzosen Johann Zarco (5.) und dem Deutschen Jonas Folger (6.) geschlagen geben.

Für KTM gab es wie befürchtet nichts zu holen. Pol Espargaro landete auf Rang 18, Teamkollege Bradley Smith trat wegen einer im freien Training zugezogenen Verletzung am kleinen Finger der linken Hand nicht an.

Moto2-Sieg für Alex Marquez

In der Moto2 setzte sich Alex Marquez durch. Der kleine Bruder von MotoGP-Star Marc Marquez feierte einen Start-Ziel-Sieg und fuhr klar vor dem Italiener Mattia Pasini, dem Sieger von Mugello, über die Ziellinie. Mit Tom Lüthi wurde ein weiterer Kalex-Pilot Dritter.

Der Moto3-Lauf ging an Joan Mir. Der Spanier holte bei seinem Heimrennen den vierten Saisonsieg. Mir baute seinen Vorsprung im Gesamtklassement auf den in Barcelona zweitplatzierten Romano Fenati (ITA) auf nun 45 Punkte aus. (APA, 11.6.2017)

MotoGP (25 Runden zu je 4,655 km/116,375 km):

1. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 44:41,518 Min. – 2. Marc Marquez (ESP) Honda +3,544 Sek. – 3. Dani Pedrosa (ESP) Honda 6,774 – 4. Jorge Lorenzo (ESP) Ducati 9,608 – 5. Johann Zarco (FRA) Yamaha 13,838 – 6. Jonas Folger (GER) Yamaha 13,921. Weiter: 8. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 20,821 – 10. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 24,189 – 18. Pol Espargaro (ESP) KTM 48,993

Gesamtwertung: 1. Vinales 111 – 2. Dovizioso 104 – 3. Marquez 88 – 4. Pedrosa 84 – 5. Rossi 83 – 6. Zarco 74. Weiter: 22. Espargaro 6 – 23. Bradley Smith (GBR) KTM 6

Moto2 (23 Runden zu je 4,655 km/107,065 km): 1. Alex Marquez (ESP) Kalex 42:40,502 Min. – 2. Mattia Pasini (ITA) Kalex +3,525 Sek. – 3. Thomas Lüthi (SUI) Kalex 4,452 – 4. Miguel Oliveira (POR) KTM 5,322 – 5. Lorenzo Baldassarri (ITA) Kalex 9,930 – 6. Franco Morbidelli (ITA) Kalex 14,172.

Gesamtwertung: 1. Morbidelli 123 – 2. Lüthi 116 – 3. A. Marquez 103 – 4. Oliveira 83 – 5. Pasini 69

Moto3 (22 Runden zu je 4,655 km/102,410 km): 1. Joan Mir (ESP) Honda 42:11,846 Min. – 2. Romano Fenati (ITA) Honda +0,191 Sek. – 3. Jorge Martin (ESP) Honda 0,279 – 4. Enea Bastianini (ITA) Honda 0,462 – 5. Aron Canet (ESP) Honda 0,674 – 6. Marcos Ramirez (ESP) KTM 0,740.

Gesamtwertung nach 7 von 18 Rennen: 1. Mir 133 Punkte – 2. Fenati 88 – 3. Canet 85 – 4. Fabio di Giannantonio (ITA) Honda 80 – 5. Andrea Migno (ITA) KTM 76 – 6. Jorge Martin (ESP) Honda 76