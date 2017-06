Trump verzichtet aus Furcht vor Protesten auf London-Besuch

Trump will so lange nicht ins Vereinigte Königreich kommen, bis die britische Bevölkerung seine Reise befürworte, berichtet der "Guardian"

London – US-Präsident Donald Trump verzichtet einem Medienbericht zufolge aus Furcht vor Massenprotesten vorerst auf seinen geplanten Besuch in Großbritannien. Der "Guardian" berichtete am Sonntag unter Berufung auf einen Berater der britischen Regierung, der geplante Staatsbesuch sei verschoben worden.

Trump habe Premierministerin Theresa May vor einigen Wochen in einem Telefongespräch erklärt, er wolle so lange nicht ins Vereinigte Königreich kommen, bis die britische Bevölkerung seine Reise befürworte. Eine Stellungnahme der britischen Regierung lag zunächst nicht vor. (Reuters, 11.6.2017)