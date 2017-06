Ukrainer feierten Aufhebung der Visapflicht für die EU

Präsident Poroschenko begrüßte "endgültige Lossagung" von Russland

Kiew/Brüssel – Ukrainische Bürger können seit Sonntag ohne Visum in die Europäische Union einreisen. Hunderte Ukrainer feierten die Aufhebung der Reisebeschränkung schon am Samstagabend bei einem Konzert auf dem Europa-Platz in Kiew, am Sonntag überquerten hunderte Menschen ohne Visum die EU-Grenze oder stiegen nur mit ihrem Reisepass in Flugzeuge nach Warschau, Budapest, Frankfurt und andere Städte in der EU.

Mehr als 10.000 Menschen im Stadtzentrum der Hauptstadt Kiew jubelten, als um 00.00 Uhr der neue Tag begann. In den ersten Stunden seien gleich 600 Ukrainer mit neuen biometrischen Pässen in die EU gereist, teilte der ukrainische Grenzschutz der Agentur Interfax zufolge mit.

"Die Visafreiheit für die Ukraine hat begonnen", schrieb Präsident Petro Poroschenko im Onlinedienst Twitter. Bei dem Konzert am Samstagabend feierte er die Aufhebung des Visazwangs als Symbol für die "endgültige Lossagung unseres Landes vom Russisches Reich". "Die Worte 'Back in the USSR' (Zurück in der UdSSR) wird man nur noch bei den Beatles hören", sagte er mit Blick auf das bekannte Beatles-Lied.

10.000 Tote durch Konflikt

Seit in Kiew im Februar 2014 der prorussische Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt wurde und prowestliche Kräfte an die Macht kamen, sind die Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland äußerst gespannt. Russland hatte kurz darauf die ukrainische Halbinsel Krim besetzt und annektiert.

Die ukrainische Armee kämpft zudem seit drei Jahren gegen prorussische Aufständische, die weite Gebiete im Osten des Landes kontrollieren. In dem Konflikt wurden bereits mehr als 10.000 Menschen getötet, die Bemühungen um eine friedliche Lösung stecken fest. Kiew beschuldigt Moskau, die Separatisten militärisch zu unterstützen, Moskau bestreitet das.

Die EU-Mitgliedstaaten hatte die Visafreiheit für die Ukraine vor einem Monat abschließend gebilligt. Ukrainer können sich damit nun 90 Tage ohne Visum in der EU aufhalten. Für die Einreise brauchen sie lediglich einen biometrischen Pass mit gespeichertem Fingerabdruck. Dies gilt sowohl für Geschäftsreisen, touristische Aufenthalte als auch für Familienbesuche. Eine Arbeitserlaubnis ist damit nicht verbunden.

Mehr als 50 Staaten visafrei

Die Visabefreiung gilt für alle EU-Staaten mit Ausnahme Großbritanniens und Irlands, für die Ausnahmen in diesem Politikbereich gelten. Auch Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein haben sich der Initiative der EU-Staaten angeschlossen.

Die EU hat bereits mehr als 50 Staaten Visafreiheit gewährt – zuletzt im Februar für Georgien. Damit können hunderte Millionen Menschen ohne Visum bis zu 90 Tage in die EU einreisen. Anträge auf Visabefreiung der Türkei und des Kosovo liegen derzeit noch auf Eis, weil beide Länder nach Auffassung der EU die Voraussetzungen dafür noch nicht erfüllen.

Im Osten der ehemaligen Sowjetrepublik dauerten unterdessen die Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten an. Seit Samstag seien vier ukrainische Soldaten getötet und vier verletzt worden, teilte das Militär am Sonntag mit. (APA, 11.6.2017)