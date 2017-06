Ruhiger Wahlverlauf bei niedriger Teilnahme im Kosovo

OSZE-Chef Braathu: Derzeit weder im Norden noch im Süden Probleme

Prishtina – Die vorgezogenen Parlamentswahlen im Kosovo sind am Sonntag im Zeichen einer relativ niedrigen Beteiligung ruhig verlaufen. Probleme seien zuerst weder in dem von Serben bewohnten Norden des Landes noch im Süden registriert worden, wurde OSZE-Missionschef Jan Braathu von der Tageszeitung "Zeri" zitiert.

Laut den Daten der staatlichen Wahlkommission erreichte die Wahlteilnahme bei 11.00 Uhr knapp 8,4 Prozent. Eigentlich ist dies aber gar keine Überraschung. Bei den Parlamentswahlen im Jahr 2014 lag die Wahlteilnahme am Ende des Tages nur bei gut 42 Prozent.

Höheres Interesse in von Serben bewohnten Gebieten

Ein bedeutend höheres Wahlinteresse wurde demnach in einzelnen von Serben bewohnten Kommunen festgestellt. So nahmen im nord-kosovarischen Zubin Potok bis 11.00 Uhr gar knapp 21 Prozent der Stimmberechtigten am Urnengang teil. In Leposavic (Leposaviq), wo im Wahlkampf zwei schwere Zwischenfälle unter teilnehmenden serbischen Parteien registriert wurden, erreichte sie gleichzeitig fast 15 Prozent. Der Grund dafür dürfte in den Appellen Belgrads zur Wahlbeteiligung liegen, das andererseits von den teilnehmenden serbischen Parteien nur die ihm treue "Serbische Liste" unterstützte.

Die landesweit niedrigste Wahlteilnahme – 5,5 Prozent – wurde in der albanischen Gemeinde Hani i Elezit (Gjeneral Jankovic) an der Grenze zu Mazedonien registriert.

An der Stimmabgabe nahmen in den Vormittagsstunden auch alle drei führenden Kandidaten für den Ministerpräsidentenposten, Ramush Haradinaj, Avdullah Hoti und Albin Kurti, teil. Sie appellierten alle an ihre Landsleute, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

120 Parlamentssitze

Die Bürger des Kosovo würden souverän über ihr Schicksal entscheiden, meinte Haradinaj, Premiersamtkandidat der Wahlkoalition um die Demokratische Partei (PDK). Meinungsumfragen geben dem einstigen Rebellenkommandanten (UCK) größte Chancen, den Posten zu erhalten.

Hoti, Kandidat der Wahlkoalition um die gemäßigte Demokratische Liga (LDK), hob auch die Bedeutung des Urnenganges für den jüngsten Staat Europas hervor. Der Kosovo, die einstige südserbische Provinz, hatte seine Unabhängigkeit im Februar 2008 verkündet. Belgrad lehnt ab, sie anzuerkennen.

Stimmberechtigt sind 1,872.000 Bürger des Kosovo. Um 120 Parlamentssitze ringen 971 Kandidaten, die von 26 Parteien und Bündnissen vorgeschlagen wurden. Die Stimmabgabe läuft bis 19.00 Uhr. Die staatliche Wahlkommission will die Wahlresultate sukzessiv, wie sie eintreffen, veröffentlichen. (11.6.2017)