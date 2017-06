Neun Millionen Italiener wählen Gemeinderäte

Wichtiger Wahltest vor Parlamentswahlen

Rom – Seit 7.00 Uhr stehen am Sonntag die Wahllokale in 1.005 italienischen Gemeinden offen. Neun Millionen Italiener sind zu Kommunalwahlen aufgerufen. Gewählt wird in 1.005 Gemeinden, darunter in größeren Städten wie Verona, Genua, Padua, Parma und Palermo.

Die Gemeinderatswahlen sind für die Parteien ein Gradmesser im Hinblick auf die italienischen Parlamentswahlen, um deren Termin noch gestritten wird. Gewählt wird am heutigen Sonntag bis 23.00 Uhr. In Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern, in denen kein Bürgermeisterkandidat die 50-Prozent-Mehrheit erhält, sind Stichwahlen am 25. Juni geplant.

Test für Renzi

Die Kommunalwahlen sind auch ein Test für die Demokratische Partei (PD) um Ex-Premier Matteo Renzi. Dieser scheiterte am Donnerstag bei Bemühungen um die Verabschiedung eines neuen Wahlgesetzes nach deutschem Muster im Parlament. Die Billigung eines Wahlgesetzes gilt als Bedingung für Neuwahlen, die spätestens im Frühjahr 2018 stattfinden.

Renzi, der Italien bis vergangenen Dezember drei Jahre lang regiert hatte, hatte sich Hoffnungen auf vorgezogene Parlamentswahlen im September gemacht, an denen er als Premierkandidat eines Mitte-Links-Blocks teilnehmen wollte. Wegen der gescheiterten Wahlreform werden Neuwahlen erst am Ende der Legislaturperiode, spätestens im Mai 2018 stattfinden, meinte Renzi.

Fünf-Sterne-Bewegung hofft auf Plus

Bei den Kommunalwahlen hofft die populistische Fünf-Sterne-Bewegung um den Starkomiker Beppe Grillo auf einen Stimmenzuwachs. Die europakritische Gruppierung könnte laut Umfragen bei Parlamentswahlen mit über 30 Prozent der Stimmen zur stärksten Einzelpartei avancieren. Auch die ausländerfeindliche Lega Nord und die Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi hoffen auf Wahlerfolge in mehreren Städten. (APA, 11.6.2017)