Flugzeug landete nach "verdächtigem Gespräch" in Köln

Passagiere hatten das Personal über eine Unterhaltung mit "terroristischen Inhalten" informiert. Die Polizei hat drei Personen festgenommen, die Ermittlungen laufen

Köln – Nach einem Zwischenfall bei einem Flug von Ljubljana nach London hat die Polizei in Köln am Samstagabend drei Männer vorläufig festgenommen. Die Männer hätten sich nach Angaben anderer Passagiere während des Fluges über "terroristische Inhalte" unterhalten, teilten die Behörden mit. Der Pilot habe daher eine Ausweichlandung in Köln/Bonn durchgeführt.

Dort sei die Maschine in einem gesicherten Areal über Notrutschen geräumt worden. Beamte der Bundespolizei hätten einen den Männern zuzuordnenden Rucksack im Passagierbereich sichergestellt. Dieser sei kontrolliert gesprengt worden.

Flugbetrieb massiv beeinträchtigt

Gegen die Männer werde wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Der Flugbetrieb sei wegen des Vorfalls über mehrere Stunden massiv beeinträchtigt gewesen.

Ob sich in dem Rucksack verdächtiges Material befand, war zunächst noch unklar. Die drei Männer wurden von der Kriminalpolizei in Köln vernommen. Die übrigen Passagiere, die allesamt befragt wurden, konnten ihre Reise zunächst nicht fortsetzen.

Die Zeugenvernehmungen und die Durchsuchung des Flugzeugs dauerten in der Nacht an. Für die Durchsuchung der Maschine nach möglichen weiteren verdächtigen Gegenständen forderte die Kölner Polizei Spürhunde auch aus anderen Orten an. (APA, 11.6.2017)