Life Ball: Burlesque Eröffnungsshow mit Antikriegsbotschaft

Am Samstagabend wurde der 24. Life Ball am Wiener Rathausplatz eröffnet. Bei der Show im Stil der 20er- und 30er-Jahre wurde vor HIV wie Populismus gewarnt

Wien – Gemäß dem diesjährigen Motto "Recognize the danger" war die Eröffnungsshow des 24. Life Balls am Wiener Rathausplatz am Samstagabend im Stil der Revue-Szene der 1920er- und 1930er-Jahre gestaltet – eine Epoche, die von buntem Zeitgeist und zugleich "starken populistischen Kräften" geprägt war, wie Organisator Gery Keszler erklärt hatte. Im Sinne dieser Ambivalenz spielte das Orchester zum Auftakt Richard Strauss‘ umstrittene, weil vom nationalsozialistischem Regime beauftragte, "Wiener Fanfare". Dazu rezitierte Song-Contest-Sänger Nathan Trent: "Musik kennt keine Gesinnung. Kunst kann uns einen." Die deutsche Sängerin Ute Lemper bot das Antikriegslied "Sag mir wo die Blumen sind" dar.

"Recognize the danger" (Erkenne die Gefahr) bedeute nicht, in Angst zu leben, sondern "ein wachsames Auge für gesellschaftliche Missstände und einen wachsamen Blick gegen Ausgrenzung" zu haben, sagte Keszler in seiner Rede. Die Versuchung, wegzusehen sei groß, doch die Geschichte würde uns lehren, "wie wir die Zukunft gestalten müssen".

"Know your status"

Keszler hatte schon vorab angekündigt, mit dem heurigen Life Ball nach der einjährigen Pause vom Promi-Hype wegkommen und wieder stärker das eigentliche Thema in den Vordergrund stellen zu wollen. Dementsprechend kamen auch Conchita Wurst und TV-Moderatorin Verena Scheitz, die durch die Show führten, etwa darauf zu sprechen, dass jeder siebente HIV-positive Mensch in Österreich seinen Status nicht kenne. Weltweit wüsste jeder Zweite nichts von seiner Erkrankung. Im Fokus stand auch die Kampagne "Know your status", die Menschen motivieren soll, sich testen zu lassen. Möglich ist das am Samstagabend auch direkt am Ballgelände an mobilen Blutteststationen.

Unter die Gäste in gewohnt schrillen Outfits mischte sich am Red Carpet aber doch der eine oder andere Promi – etwa die Sängerinnen Dionne Warwick und Cheyenne Elliott, der Initiator der Berliner Loveparade Dr. Motte oder das Transgender Model Yasmine Petty. Ein Auftritt von Aids-Foundation-Repräsentantin Naomi Campbell fehlte auch heuer nicht bei der Eröffnungsshow. Sie richtete "beste Grüße" von Elton John aus; der britische Popstar stand in der Vergangenheit zahlreiche Male auf der Life-Ball-Bühne, ist aber dieses Jahr nicht dabei. Eröffnungsansprachen hielten auch Bundeskanzler Christian Kern, Wiens Bürgermeister Michael Häupl und Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (alle SPÖ). (cmi, 10.6.2017)