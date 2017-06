Afghanischer Soldat erschießt drei US-Amerikaner

Angreifer getötet

Jalalabad – Bei einer Schießerei im Osten Afghanistans sind am Samstag drei US-Soldaten getötet worden. Ein weiterer US-Soldat sei verletzt worden, als ein afghanischer Soldat das Feuer eröffnet habe, sagten drei Vertreter der US-Streitkräfte. Der Vorfall ereignete sich im Distrikt Achin in der Provinz Nangarhar, wo US-Spezialkräfte zusammen mit afghanischen Truppen gegen Aufständische der Extremistenmilizen Islamischer Staat und Taliban kämpfen. Der afghanische Soldat sei bei dem Vorfall ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher des Provinzgouverneurs. Die Ermittlungen liefen. Ein Taliban-Sprecher sagte, der Angreifer sei ein Mitglied der Extremistengruppe.

Die Taliban haben wie der Islamische Staat zuletzt vermehrt Anschläge in Afghanistan verübt. So starben bei der Explosion eines mit Sprengstoff gefüllten Tanklasters nahe der deutschen Botschaft in Kabul mehr als 150 Menschen. In dem Land hat die Gewalt seit dem Abzug der meisten internationalen Soldaten Ende 2014 zugenommen. Die Taliban kontrollieren oder haben Einfluss auf mehr als 40 Prozent des Landes, wie aus US-Schätzungen hervorgeht. (Reuters, 10.6.2017)