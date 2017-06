Moderator Richard Hammond bei Bergrennen verunglückt

Auto des 47-Jähriger geriet bei Dreharbeiten aus einer Kurve und ging in Flammen auf

St. Gallen – Auf der Strecke eines Auto-Bergrennens in der Schweiz ist der britische Moderator Richard Hammond verunglückt. Der 47-Jährige sei allerdings nach seiner Einschätzung nur leicht verletzt worden, schrieb sein Kollege Jeremy Clarkson, mit dem Hammond in der Automobil-Sendung "The Grand Tour" auftritt.

Nach Berichten mehrere Schweizer Medien hatten Hammond und seine für ihre waghalsigen Fahrten bekannte Truppe die Strecke am Hemberg im Kanton St. Gallen wegen Dreharbeiten für ihre TV-Sendung befahren.

Videobilder zeigten, wie der Wagen des 47-Jährigen aus der Kurve getragen wurde und kurz darauf in Flammen aufging. Der Moderator wurde ins Krankenhaus geflogen. Die Unfallursache sei noch unklar und werde ermittelt, teilten die Behörden mit. (APA, dpa, 10.6.2017)