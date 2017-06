Tories und nordirische Unionisten schließen Regierungsabkommen

Beteiligung der Democratic Unionist Party ermöglicht Minderheitsregierung

London – Die britische Premierministerin Theresa May hat zwei Tage nach der Schlappe ihrer konservativen Partei bei der Parlamentswahl einen Rahmenvertrag mit der rechten nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) geschlossen. Dieser ermöglicht ihr, an der Spitze einer Minderheitsregierung zu amtieren.

Ein Regierungssprecher sagte am Samstagabend, die nordirischen Unionisten hätten den Prinzipien eines Rahmenvertrags zugestimmt. Dieser sehe eine Unterstützung der konservative Regierung bei Vertrauens- und Budgetabstimmungen ("confidence and supply") vor.

Williamson in Belfast

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Konservativen, Gavin Williamson, war am Samstag nach Belfast gereist, um Gespräche mit der Democratic Unionist Party (DUP) zu führen. Sowohl die Opposition als auch Abgeordnete aus Mays konservativer Tory-Partei verwiesen auf Vorbehalte der DUP gegen Homo-Ehe, Abtreibung und Klimaschutz. Die Aussicht auf einen Deal mit der DUP sei "schaurig", twitterte die Labour-Abgeordnete Jo Stevens.

Zuvor hatte der Konservative und ehemalige Nordirland-Minister Owen Paterson der BBC gesagt, dass seiner Partei eine Debatte über kürzere Abtreibungsfristen bevorstehen könne. Die Vorsitzende der Tories in Schottland, die in der Wahl stark hinzugewonnen hatten, holte sich bei May eine Garantie über die Rechte von Schwulen und Lesben ein. Ruth Davidson sagte, May habe ihr feste Zusagen gemacht.

DUP verspricht Zurückhaltung

Aus DUP-Kreisen verlautete jedoch, dass sich die Partei in gesellschaftlichen Fragen zurückhalten und stattdessen mehr Geld für Nordirland und Privilegien für Veteranen fordern werde. Politische Sprengkraft könnte das Begehren haben, dass britische Soldaten besser vor einer Strafverfolgung wegen der im Nordirland-Konflikt begangenen Tagen geschützt werden sollen. Die katholische Sinn Fein pocht nämlich darauf, dass Ex-Soldaten und frühere irisch-nationalistische Guerilla-Kämpfer gleich behandelt werden müssen.

Katholisch-republikanische Medien in Nordirland kritisierten am Samstag, ein Abkommen mit der DUP könne unionistische Kräfte bevorzugen und das zerbrechliche politische Gleichgewicht in dem Landesteil gefährden. Die Regionalregierung in Nordirland war im Jänner nach einem Streit über ein missglücktes Förderprogramm für Ökoenergie zerbrochen.

Eigentlich hatte May sich von der vorgezogenen Parlamentswahl Rückenwind für die von ihr angekündigten Brexit-Verhandlungen zum Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union erhofft. Ihre konservativen Tories erlitten stattdessen herbe Verluste und büßten ihre absolute Mehrheit ein. Die oppositionelle Labour Party unter Parteichef Jeremy Corbyn erzielte dagegen kräftige Zugewinne, nicht zuletzt unter der Jugend. (APA, AFP, 10.6.2017)